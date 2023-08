हाइलाइट्स गंदे छन्‍नी का इस्‍तेमाल बीमारियों के संक्रमण की वजह बन सकता है. चाय छानने वाली छन्‍नी को कुछ कुछ दिनों में जरूर डीप क्‍लीन करें.

Best Way To Clean Tea Strainer: चाय की छन्‍नी का इस्‍तेमाल घर-घर में किया जाता है. रोज इस्‍तेमाल किए जाने की वजह से ये आसानी से गंदा हो जाता है. छन्‍नी में मौजूद जाल की वजह से इसे साफ करना काफी चैलेंजिंग हो सकता है. ऐसे में अगर डिटर्जेंट से इसे साफ करें तो कई बार साबुन के टुकड़े इसमें फंस जाते हैं जिसकी वजह से ये चाय के स्‍वाद को खराब कर सकता है. ऐसे में अगर आप इस बिना किसी मुश्किल के इसे साफ करना चाहते हैं तो हम एक ट्रिक आपके साथ शेयर कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि आप एक मिनट में छन्‍नी के काले दाग को किस तरह साफ कर सकते हैं.

चाय की छन्‍नी को इस तरह करें साफ

–सबसे पहले आप चाय की छन्‍नी को एक बार पानी से अच्‍छी तरह धो लें.

-अब गैस का बर्नर ऑन करें और इसे हाई फ्लेम पर रखें. अब फ्लेम के ऊपर छन्‍नी को उलटकर रख दें.

-20 से 30 सेकेंड में छन्‍नी की जाली गर्म होकर लाल होने लगेगी और काला धुंआ निकलने लगेगा. इसी तरह कम से कम 20 से 30 सेंकेंड तक इसे जलने दें.

-फिर छन्‍नी को दूसरी तरफ पलटकर रख दें. इसी तरह छन्‍नी को कुछ देर के लिए लाल होकर जलने दें. कुछ देर में ही निकलने वाला धुंआ खत्‍म हो जाएगा.

-अब आप गैस बंद कर दें और छन्‍नी को ठंडा होने के लिए छोड़ दें. 2 से 3 मिनट में यह ठंडी हो जाएगी और साफ दिखने लगेगी.

-अब आप किसी पुराने ब्रश की मदद से इसे रगड़कर साफ कर दें. चाय की छन्‍नी चमक उठेगी. ध्‍यान रखें कि यह प्रक्रिया केवल स्‍टील के छन्‍नी के साथ ही करें.

नोट-अगर आप इसे और भी चमकाना चाहते हैं तो गर्म पानी में विनेगर और बेकिंग पाउडर डालकर इसमें छननी को डुबोकर रख दें. कुछ देर बार इसे ब्रश से रगड़कर पानी से धो लें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

