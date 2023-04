10 सेकेंड में निकल जाएंगे खरबूजे के सारे बीज, ट्राई करें ये ईजी ट्रिक, खाना होगा आसान

हाइलाइट्स गर्मियों में खरबूजे का सेवन काफी फायदेमंद होता है. आप इसके बीज को बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं.

How To Remove Seeds From Musk Melon: गमियों में शरीर को हाइड्रेट रखना काफी जरूरी होता है. इसके लिए हमें अपने डाइट में उन फलों को शामिल करना फायदेमंद होता है, जिनमें वॉटर कंटेन्‍ट काफी अधिक हो. ये शरीर को गर्मी से बचाने में मदद भी करते हैं. ऐसा ही एक फल है खरबूज. जी हां, खरबूज एक ऐसा सीजनल फ्रूट है, जो इन दिनों बाजार में उपलब्‍ध है और हम बड़ी ही आसानी से इसे अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं. अगर हम इसके फायदों की बात करें तो यह हमारी इम्‍यूनिटी को बूस्‍ट करने, विजन अच्‍छा करने, कार्डियो हेल्‍थ को इंप्रूव करने, गट को हेल्‍दी रखने से लेकर वजन कम करने और स्‍ट्रेस को दूर करने में भी काफी फायदेमंद होता है. ऐसे में अगर आपके लिए इसे छीलना और बीज को अलग करना मुश्किल काम लगता है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं.

खरबूजे का बीज निकालने का आसान तरीका

हम आपके लिए एक ऐसा आसान तरीका लेकर आए हैं, जिसकी मदद से आप 10 सेकेंड में ही खरबूजे के बीज को फल से अलग कर सकते हैं. यही नहीं, ये काम इतना आसान है कि बच्‍चे भी ये काम सीख सकते हैं. आइए जानते हैं कि खरबूजे के बीज को किस तरह आसानी से निकाला जा सकता है.

पहला स्‍टेप

सबसे पहले आप खरबूजे को धोकर पोछ लें और कटिंग बोर्ड पर रखें. अब एक बड़ा सा चाकू लें और इसके रूट वाले सिरे में चाकू की नोंक को घुसाना शुरू करें.

दूसरा स्‍ट्रेप

अब चाकू को पूरी तरह घुसाते हुए ऐसे घुमाएं कि फल आधा कट जाए. अब आप एक आइसक्रीम स्‍कूप वाला चम्‍मच लें और एक तरफ से आइसक्रीम की तरह बीज वाले हिस्‍से को काटते हुए बाहर निकाल लें.

तीसरा स्‍टेप

अगर आपके पास आइसक्रीम स्‍कूप वाला चम्‍मच नहीं है तो आप कलछुल या बड़े चम्‍मच की मदद से भी ऐसा कर सकते हैं. आप देखेंगे कि बीज का सारा हिस्‍सा एक बार में ही बाहर आ गया है और फल का गूदा अलग हो चुका है. अब आप इस बीज वाले हिस्‍से को एक अलग बर्तन में डाल लें.

चौथा स्‍टेप

अब आप चाकू की मदद से ही फल पर बने धारीदार दाग के बराबर 4 से 5 हिस्‍सों में इसे काट लें. अब आप इन टुकड़ों को हाथ में उठाएं और ऊपर से नीचे की तरफ चाकू से काट लें. इस तरह सारे फल के टुकड़ों के छिलके उतर जाएंगे. इस तरह सर्व करें और मीठे खरबूज का आनंद उठाएं.

