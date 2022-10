घर में चूहों के आतंक से परेशान हैं? छुटकारा पाने के लिए कोको पाउडर के साथ ट्राई करें ये चीजें

हाइलाइट्स चूहे घरों में नुकसान करने के साथ बीमारियां फैलाते हैं . घर में लहसुन के पानी का छिड़काव समय समय पर करते रहें.

Effective Tricks to get rid of Rats: घर में बिन बुलाए मेहमान भला किसे पसंद होते हैं लेकिन घरों में कई ऐसे मेहमान होते हैं, जिनसे छुटाकरा पाने के लिए ना जाने कितनी मुशक्कते करनी पड़ती है.

घरों में चूहों का बढ़ता आतंक बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, ये न केवल देखने में खतरनाक और भद्दे लगते हैं बल्कि ये घरों में अपने साथ बड़ी खतरनाक बीमारियां लेकर आते हैं. चूहों के रहते घर के भीतर भी कोई सामान सुरक्षित नही रहता है ये बिजली के तार, कॉपी और जरूरी किताबे, कपड़े और खाने पीने की तमाम चीजें खराब कर विनाशकारी साबित हो सकते हैं.

अगर आपके घर में भी चूहों का प्रकोप बढ़ गया है औरआप चूहों से छुटकारा पाने और इन्हें घर से दूर भागने के लिए उपाय खोज रहे हैं तो आइए हम आज आपको बताते हैं कुछ घरेलू उपाय जिन्हें आप चूहों को भगाने के लिए ट्राई कर सकती हैं.

चूहों को घर से भगाने के लिए घरेलू उपाय

कोको पाउडर का करें इस्तेमाल

घर के कोनों में छुपे चूहों को भगाने के लिए कोको पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है, कोको पाउडर को केवल सूखी प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिलाकर घर के हर कोने में रख दें. इस मिक्सचर को खाने से चूहे सीधा घर से बाहर भागते नजर आएंगे.

काली मिर्च पाउडर

घर में छुपे चूहे के प्रकोप से बचने के लिए और घर में मौजूद चूहों को भगाने के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है. आपको केवल काली मिर्च को पीसकर पाउडर तैयार करना है और घर के कोनों में छिड़क देना है, काली मिर्च के साथ लौंग भी मिला सकते हैं.

पुदीने का तेल है बड़े काम की चीज

घर के जिस भी कोने में आपको लगता है कि चूहे अपना घर बना सकते हैं, वहां पुदीने का तेल छिड़क दें या कॉटन बॉल्स को भी तेल में भिगोकर रख सकते हैं. ऐसा करने से घर को ना केवल चूहों से छुटकारा मिलेगा बल्कि घर को एक फ्रेश महक भी मिल सकेगी.

लहसुन का पानी

घर में एक स्प्रे बोतल लेकर लहसुन को कुछ दिन पानी में भिगोकर छोड़ दें इससे एक होममेड कीटनाशक स्प्रे तैयार होजाएगा. लहसुन की गंध से चूहे दूर भागते हैं इस स्प्रे को घर में थोड़े थोड़े समय बाद छिड़कते रहें.

