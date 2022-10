चूहों को बिना मारे घर से दूर भगाने के अचूक उपाय, आज ही करें ट्राई

हाइलाइट्स लाल मिर्च का स्प्रे करने से घर में छिपे चूहे भाग जाते हैं. चूहों को भगाने के लिए प्याज के टुकड़े कोनों में रख दें.

Tricks to Get Rid of Rats: घर में चूहों को लेकर अक्सर लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि चूहे ना केवल घर में गंदगी फैलाते हैं बल्कि घर का महंगा इलेक्ट्रॉनिक सामान, बच्चों की किताबें, खिलौने और अलमारी में रखे कीमती कपड़े काट कर काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं. घर में चूहों का आना तो बहुत आसान होता है लेकिन इन्हें घर से भगाने में ना जाने कितनी मशक्कत करनी पड़ती है. अधिकतर चूहों को घर से भगाने के लिए बाजार से चूहों को मारने की दवाइयां लेकर आनी पड़ती है, जिससे चूहे तो आसानी से मर जाते हैं लेकिन उन मरे बदबूदार हुए चूहों को उठाकर बाहर करने के लिए घर में कोई तैयार नहीं होता है.

आपके साथ भी यही स्थिति है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे शानदार हैक्स तो फिर क्या आप चूहों को मारे बगैर घर से बाहर कर सकते हैं. आइए जानते हैं…

चूहों को घर से दूर भगाने के अचूक उपाय

पिंजरा लगाकर चूहों को पकड़ लें –

चूहों को घर से दूर भगाने का सबसे अचूक और पुराना उपाय होता है पिंजरा जो सभी बाजारों में आसानी से उपलब्ध होता है. पिंजरे में रोटी, ब्रेड, बिस्कुट या कोई भी खाने की अन्य चीज लगाकर घर के कोनों में रख दें.

प्याज की बदबू से दूर भागते हैं चूहे

प्याज की गंध बहुत तेज होती है, जो चूहों को ज्यादा पसंद नहीं आती है. चूहों को घर से दूर भगाने के लिए घर के कोनों में प्याज के टुकड़े काटकर लगभग 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं, ऐसा करने से चूहे घर से दूर भाग जाते हैं.

तीखी लाल मिर्ची का पाउडर –

घर के ढेर चूहों को भगाने के लिए लाल मिर्च का पाउडर बेहद कारगर माना जाता है. इससे ना केवल घर के चूहे बल्कि कीड़े-मकोड़े भी भाग जाते हैं, आपको एक स्प्रे बोतल को पानी से भरकर उसमें पांच से छह चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाकर उन्हें मिक्स कर लेना है. लाल मिर्च को मिक्स करके घर के कोनों में छिड़क दें.

नेफ्थलीन बॉल्स का इस्तेमाल –

आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि नेफ्थलीन बॉल्स का इस्तेमाल घर में छिपे कीड़े मकोड़े और कॉकरोच को भगाने के लिए किया जाता है. घर में छिपे चूहों को भगाने के लिए नेफ्थलीन बॉल्स को पानी में मिलाकर घर के कोनों में छिड़क दें.

ये भी पढ़ें: नाखून काटते समय इन बातों का जरूर रखें ध्यान, नेल्स बनेंगे खूबसूरत और हेल्दी

ये भी पढ़ें: स्किन ही नहीं नाखूनों की खूबसूरती भी संवारता है शहद, ऐसे करें इस्तेमाल

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks