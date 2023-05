चाकू की धार हो गई है कम, शेफ पंकज भदौरिया के ट्रिक से करें Knife की धार तेज, फ्री में हो जाएगा काम

हाइलाइट्स आप घर पर आसानी से अपने चाकू की धार को तेज कर सकते हैं. घर में रखे सिरेमिक कप की मदद से चाकू को शार्प बना सकते हैं.

How To Sharpen Knife At Home: किसी भी तरह के खाने का स्‍वाद उसकी कटिंग पर भी निर्भर करता है. अगर सब्‍जी अच्‍छी तरह कटी हुई है तो इसका स्‍वाद भी काफी अच्‍छा होगा, लेकिन ये तब संभव है जब आपका चाकू शार्प किया हुआ है. अगर आप बिना तेज चाकू से सब्‍जी या फट काटेंगे तो इससे हाथ कटने का भी डर हो जाता है. लेकिन अगर आपके महंगे चाकू की धार खत्‍म हो गई है तो आप क्‍या करें? दरअसल, आपको चाकू की धार तेज करने के लिए हर बार दुकान जाने की जरूरत नहीं, आप घर पर भी ये काम आसानी से कर सकते हैं.

एक्‍सपर्ट ने बताया तरीका

मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने घर पर रखी चाकू की धार को तेज करने का एक बहुत ही आसान नुस्‍खा अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसकी मदद से आप कुछ ही मिनटों में अपने किचन नाइफ को शार्प कर सकते हैं.

सिरेमिक कप का इस्‍तेमाल

अगर आपके चाकू की धार कम हो गई है तो घर मे रखा सिरेमिक कप का इस्‍तेमाल कर आप इसकी धार को तेज कर सकते हैं. इसके लिए आप कप को उल्टा कर लें और टेबल पर रखें. अब कप के किनारे के हिस्‍से पर चाकू को रगड़ें. एक दो मिनट ऐसा करने से चाकू की धार तेज हो जाएगी.

इस तरह भी कर सकते हैं चाकू की धार तेज

न्यूजपेपर का इस्‍तेमाल

न्‍यूज पेपर से भी आप चाकू की धार को तेज कर सकते हैं जो दरअसल जापानी तकनीक है. न्‍यूज पेपर से चाकू की धार को तेज करने के लिए आप चाकू को अखबार पर फ्लैट रख दें. इस तरह रखें कि पेपर पर अधिक प्रेशर ना हो. अब आराम से चाकू को घसें. 1 से दो मिनट तक घसने के बाद आप इसे पानी से धो लें. सब्‍जी आसानी से कट सकेगी.

लोहे के रॉड का इस्‍तेमाल

अगर आपके घर में लोहे की रॉड पड़ी है तो आप इसकी मदद से भी अपने किचन चाकू की धार को तेज कर सकते हैं. इसके लिए रॉड को कुछ देर के लिए धूप में छोड़ दें जिससे ये गर्म हो जाए. अब इस पर चाकू के फ्लैट एरिया को एक तरफ से घिसें. फिर दूसरी तरफ से भी घसें. इस तरह धार तेज हो जाएगी.

