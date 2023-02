मछली से आ रही बदबू के कारण नहीं कर रहा धोने का मन, 6 हैक्स से करें मिनटों में साफ, दूर होगी झट से स्मेल

हाइलाइट्स घर पर मछली बना रहे हैं तो बदबू दूर करने के लिए नमक वाले पानी से साफ करें. आप पानी में सिरका मिलाकर भी मछली साफ कर सकते हैं.

How to wash fish at home: मछली खाना सेहत के लिए बहत पौष्टिक और हेल्दी होता है. इसमें कई ऐसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो आपको सब्जियों, अनाज की तरह न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं. मछली में सबसे ज्यादा प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयोडीन, पोटैशियम, जिंक आयरन आदि होते हैं, जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं. हालांकि, कुछ लोगों को जहां मछली खाना बहुत पसंद होता है तो कुछ लोगों को इसकी स्मेल पसंद नहीं आती है. कई बार जब आप मछली पकाने के लिए खरीद कर लाते हैं तो ताजी मछली से तो उनती बदबू नहीं आती है, लेकिन मछली थोड़ी सी भी पुरानी हो जाती है तो काफी दुर्गंध आने लगता है. ऐसे में लोगों को उसे साफ करने में भी काफी परेशानी महसूस होती है.

यदि आप भी मछली खाना पसंद करते हैं, लेकिन बदबू के कारण उसे धोना नहीं चाहते हैं और इस कारण से मछली ही नहीं खाते तो परेशान ना हों. आपको हम यहां बेहद ही आसान हैक्स बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप मछली से आने वाली सड़ी सी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं. आपके घर जब भी मछली आए और उसमें से बदबू आए तो ये हैक्स आजमाकर एक बार जरूर देखें.

मछली से बदबू दूर करने के लिए ट्राई करें ये हैक्स

-मछली को अच्छी तरह से साफ करके ही खाना चाहिए. आपको मछली काटनी नहीं आती है तो बाहर से ही मछली कटवा कर लाएं. मछली के पेट, स्किन को मछली बेचने वाले साफ कर देते हैं. कोशिश करें फ्रेश मछली खरीदने की, क्योंकि एक दिन पुरानी मछली से भी स्मेल आने लगती है.

-आप मछली को नमक वाले पानी में भी साफ कर सकते हैं. पहले आप दो-तीन बार मछली को सादे पानी में धो लें और फिर अंत में नमक वाले पानी में रखकर अच्छी तरह से रगड़ कर साफ करें. बदबू दूर हो जाएगी.

-आप मछली को पानी से धो लें. अब सभी पीस को आटे के चोकर और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर लपेट कर रख दें. फिर पानी से सभी मछली के टुकड़ों को साफ करते जाएं, बदबू नहीं आएगी.

-मछली की बदबू से छुटकारा पाने के लिए आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एक कटोरे में पानी और 2 बड़े चम्मच सिरका डालकर मछली के सभी टुकड़ों को डालकर थोड़ी देर छोड़ दें. इससे गंध दूर होने के साथ ही मछली का चिकनापन भी दूर होगा.

-मछली की ऊपरी त्वचा से गंदगी और बैक्टीरिया को हटाने के लिए आप इसे हल्दी और नमक वाले पानी में भी साफ कर सकते हैं. इससे बैक्टीरिया का सफाया हो जाएगा. साथ ही बदबू भी कम हो जाएगी. आप मछली के सभी टुकड़ों पर हल्दी और नमक का भी लगा सकते हैं. 10 मिनट रखने के बाद पानी से साफ कर लें.

-आप चाहें तो मछली को सिर्फ गर्म पानी से भी धोकर बदबू के साथ बैक्टीरिया को कम कर सकते हैं.

