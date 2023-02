पत्तों से उगाएं 5 खास पौधे, जड़ या कलम लगाने का खत्म होगा झंझट, गार्डन की बढ़ेगी खूबसूरती

हाइलाइट्स स्नेक प्लांट की पत्तियों को पॉटिंग मिक्स में लगाकर कई पौधे तैयार कर सकते हैं. पत्थर चट्टा की पत्तियों में निकले बड्स का यूज करके आप नया पौधा उगा सकते हैं.

How to Grow Plants From Leaves : गार्डनिंग का शौक रखने वाले लोग अक्सर बगीचे में तरह-तरह के पौधे लगाते रहते हैं. ऐसे में कुछ लोग मार्केट से नए पौधे ले आते हैं. तो वहीं कई लोग पौधों की जड़ या कलम की मदद से नया पौधा उगा लेते हैं. क्या आप जानते हैं कि कुछ खास पौधों को पत्तों (Gardening tips) से भी उगाया जा सकता है. जी हां, पत्तों से नए पौधे उगाकर आप अपने गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं.

गार्डन में लगे कुछ खूबसूरत प्लांट आपके पूरे बगीचे को हरा-भरा और आकर्षक बना देते हैं. ऐसे में गार्डन को बेस्ट लुक देने के लिए लोग अक्सर मार्केट से महंगे प्लांट्स खरीद लाते हैं. हालांकि अगर आप चाहें तो घर पर पत्तों से ही नया पौधा तैयार कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं पत्तों से पौध बनाने की कुछ आसान गार्डनिंग टिप्स के बारे में.

एलोवेरा- एलोवेरा के पौधे को कई जगहों पर घृतकुमारी, ग्वारपाठा और घीग्वार जैसे नामों से पहचाना जाता है. ऐसे में एलोवेरा की पत्ती से नया पौधा तैयार करने के लिए एलोवेरा की कटिंग लें. अब पत्ती को सूखने के लिए छांव में रख दें. कटिंग वाली जगह सूखने के बाद एलोवेरा की पत्ती को पॉटिंग मिक्स में लगा दें और पानी का छिड़काव करते रहें. लगभग 1 महीने बाद एलोवेरा की पत्ती बड़ी होने पर समझ जाएं कि आपका पौधा लग चुका है.

स्नेक प्लांट- स्नेक प्लांट को घर का बेस्ट एयर प्यूरीफायर माना जाता है. जिसके चलते लोग घर के अलग-अलग कोनों में स्नेक प्लांट लगाना पसंद करते हैं. ऐसे में स्नेक प्लांट के कई पौधे तैयार करने के लिए इसकी बड़ी पत्ती लें फिर पत्ती को 1-2 भाग में काट लें. इसके बाद किसी मीडियम साइज गमले में पॉटिंग मिक्स भरकर पत्ती के निचले हिस्से को लगा दें. फिर गमले में पानी का छिड़काव करके छांव में रख दें. इससे 1 महीने में नया स्नेक प्लांट तैयार हो जाएगा.

जेड प्लांट- जेड प्लांट मार्केट में काफी महंगे मिलते हैं. मगर इनकी पत्तियों का इस्तेमाल करके आप घर पर आसानी से जेड प्लांट बना सकते हैं. ऐसे में जेड प्लांट की पत्तियों को काटकर 1-2 दिन छांव में सूखने के लिए रख दें. अब किसी चौड़े कंटेनर के तले में छेद करके ऊपर से पत्थर रखें और फिर कंटेनर में पॉटिंग मिक्स भर दें. अब जेड प्लांट की पत्ती को इस पर लगाएं और हल्का पानी का छिड़काव कर दें. साथ ही गमले को छांव में उठाकर रख दें. इससे 15-30 दिन में नया पौधा पनपने लगेगा.

पत्थर चट्टा- औषधीय तत्वों से भरपूर पत्थर चट्टा पौधे को भी आप पत्तों की मदद से उगा सकते हैं. पत्थर चट्टा की पत्तियों पर छोटी-छोटी बड्स आने लगती हैं. ऐसे में इन बड्स को गमले में डालने से नया पौधा निकल आता है. वहीं पत्ती से पौध बनाने के लिए पत्थर चट्टा की पत्ती की कटिंग को 1-2 दिन छांव में सुखा लें. अब किसी छोटे गमले में पॉटिंग मिक्स करके कटिंग लगा दें और फिर गमले में थोड़ा सा पानी डाल दें. इससे 15-20 दिन में नया पौधा निकल जाएगा.

रबर प्लांट- रबर प्लांट शो पीस होने के साथ-साथ बेस्ट एयर प्यूरिफायर भी होता है. ऐसे में रबर प्लांट की पौध तैयार करने के लिए मीडियम साइज गमले में पॉटिंग मिक्स करें और फिर रबर प्लांट की पत्ती को गमले में लगाकर हल्का पानी स्प्रे कर दें. अब गमले को धूप से दूर मगर रोशनी वाली जगह पर रखें. इससे 15 दिन में नया रबर प्लांट उगने लगेगा.

