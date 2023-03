मच्छरों के लिए जहर हैं किचन में रखी 5 चीजें, जान लें इस्तेमाल का तरीका, सेहत को भी नहीं होता नुकसान

हाइलाइट्स मच्‍छर को भगाने के लिए यूकेलिप्‍टस ऑयल काफी फायदेमंद है. कॉफी की स्‍मेल से भी मच्‍छरों को घर से भगाया जा सकता है.

Home Remedies To Get Rid Of Mosquitoes: गर्मी और बारिश के मौसम में मच्‍छर काफी बढ़ जाते हैं. इन्‍हें भगाने के लिए अधिकतर घरों में बाजार में मिलने वाले कैमिकल प्रोडक्‍ट का इस्‍तेमाल किया जाता है. लेकिन इनसे निकलने वाले धूंओं की वजह से भी सेहत को काफी नुकसान होता है. खासतौर पर अगर आपके घर में बच्‍चे हैं, तो ये उनके लिए और भी हानिकारक हो सकते हैं. यही नहीं, जिन लोगों को सांस की दिक्‍कत है, उनके लिए भी मच्‍छर भगाने वाली अगरबत्तियों का इस्‍तेमाल खतरनाक होता है. यहां हम आपको किचन में मौजूद ऐसी चीजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिनकी मदद से आप आसानी से मच्‍छरों को भगा सकते हैं, वो भी नेचरल तरीके.

यूकेलिप्टस ऑयल- मच्‍छरों को भगाने के लिए यूकेलिप्‍टस ऑयल काफी फायदेमंद है. आप यूकेलिप्‍टस ऑयल में कुछ बूंद नींबू का रस डाल लें. अब इस सॉल्‍यूशन को आप अपने शरीर पर लगा सकते हैं. इसके स्‍मेल से 3 घंटे तक मच्‍छरों से आप बचे रहेंगे.

कॉफी पाउडर- सुबह सुबह अगर आप कॉफी पीना पसंद करते हैं तो बता दें कि आप इसके पाउडर की मदद से मच्‍छरों को भी घर से दूर रख सकते हैं. अगर आपके घर के आसपास कहीं पानी जमा है तो आप उसमें कॉफी का छिड़काव कर दें. ऐसा करने से मच्छर के लार्वे नहीं पनपेंगे. यही नहीं, अगर आपको मच्‍छर भगाना है तो आप एक चम्‍मच कॉफी को अंडे के खाली कैरेट में रखें और जला दें. इसकी महक से सारे मच्छर भाग जाएंगे.

लहसुन- मच्‍छरों को भगाना है तो आप लहसुन लें और उसे कूच लें. अब आप इसे एक गिलास पानी में अच्‍छी तरह से उबाल लें. जब ये उबल जाएं तो इस पानी को ठंडा करें और स्‍प्रे बोतल में डाल लें. इस पानी का घर में छिड़काव कर दें. ऐसा करते ही सारे मच्‍छर भाग जाएंगे.

इसे भी पढ़ें: लकड़ी के बर्तनों को साफ करने का जान लें सही तरीका, सालों साल रहेंगे नए जैसे, फॉलो करें 4 ट्रिक्स

लौंग और नींबू- मच्‍छरों को भगाने के लिए आप नींबू और लौंग का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. मच्छरों को भगाने के लिए के लिए पहले नींबू को पतला पतला काटें और उसमें 4-5 लौंग लगाकर घर के कोनों में रख दें. इसके स्‍मेल से सारे मच्छर भाग जाएंगे.

एप्पल विनेगर- एप्पल विनेगर की मदद से भी आप आसानी से मच्छरों को भगा सकते हैं. इसके लिए आप स्प्रे बोतल लें और इसमें आधा पानी और आधा एप्‍पल साइडर विनेगर मिलाएं. अब इसका छिड़काव अपने कपड़ों और बॉडी पर कर लें. मच्‍छर आपके आसपास भी नहीं आएगा.

इसे भी पढ़ें : इंडक्शन चूल्हे की 5 तरीके से करें सफाई, नए जैसे हमेशा चमकेगा, आसान है घरेलू नुस्खे

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks