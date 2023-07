हाइलाइट्स फ्रिज को दिनभर में एक-दो घंटे के लिए बंद करने में कोई फायदा नहीं है. लंबे समय के लिए घर से बाहर जाने पर फ्रिज को बंद कर देना चाहिए.

How Often Should Fridge Shut Off: अधिकतर घरों में खाने-पीने की चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल होता है. रेफ्रिजरेटर को आम बोलचाल की भाषा में फ्रिज कहा जाता है. ज्यादातर लोग फ्रिज को 24 घंटे यूज करते हैं और उसे बंद नहीं करते हैं. जबकि कुछ लोग दिन में कई बार कुछ समय के लिए फ्रिज बंद करते हैं ताकि बिजली की बचत हो सके. अब सवाल उठता है कि क्या रोज फ्रिज को बंद करना जरूरी होता है? अगर हां, तो फ्रिज को 1 दिन में कितनी बार बंद करना चाहिए. इसके अलावा अगर आप घर से कई सप्ताह या 1 महीने के लिए बाहर जाएं, तब स्विच ऑफ करें या नहीं. इस बारे में जरूरी बातें विस्तार से जान लेते हैं.

क्या रोज फ्रिज बंद करना चाहिए?

आमतौर पर फ्रिज को बंद करने का मकसद होता है कि उसकी कूलिंग को कंट्रोल किया जाए और बिजली की बचत हो सके. हालांकि फ्रिज को दिन में एक-दो घंटे के लिए बंद करने में कोई समझदारी नहीं है. आज के समय में ज्यादातर रेफ्रिजरेटर ऑटोकट फीचर के साथ आ रहे हैं, जो एक निश्चित टेम्परेचर तक कूलिंग करने के बाद अपने आप ऑफ हो जाते हैं. फ्रिज के ऑटोकट होने के बाद कंप्रेसर भी बंद हो जाता है और बिजली की बचत होती रहती है. फिर जैसे ही कूलिंग की जरूरत होती है, वैसे ही कंप्रेसर अपने आप स्टार्ट हो जाता है. फ्रिज जरूरत के अनुसार ऑटोमेटिक तरीके से ऑन और ऑफ हो जाते हैं. आपको बंद करने की जरूरत नहीं है.

लंबे वक्त के लिए बाहर जाएं तो क्या करें?

अगर आप कुछ सप्ताह या 1 महीने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो आप अपने फ्रिज को बंद कर सकते हैं, ताकि बिजली की बचत हो सके. हालांकि उसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा. सबसे पहले फ्रिज को तरह खाली करना होगा और उसमें से पूरा सामान बाहर निकालना होगा. फ्रिज खाली करने के बाद आप उसे बंद कर सकते हैं. इससे फ्रिज खराब नहीं होगा और आप वापस लौटने के बाद उसे दोबारा साफ करके स्टार्ट कर सकते हैं. हालांकि अगर आप 1 या 2 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो फ्रिज को ऑन करके छोड़ सकते हैं. इससे कोई नुकसान नहीं होगा.

