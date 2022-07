मानसून शुरू होते ही बढ़ जाती है आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं, सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये टिप्स

बारिश का मौसम ठंडक, राहत और सावन के साथ तीज-त्यौहार की दस्तक तो लाता ही है, लेकिन इसके साथ-साथ यह मौसमी बीमारी समेत बिजली गिरने जैसी गंभीर समस्याएं भी लेकर आता है. यह चुनौती हर किसी को चिंता में डालती है. मानसून में बाहर जाने की ज़रूरत को कम नहीं किया जा सकता. बच्चों के स्कूल से लेकर दफ्तर जाने तक की ज़िम्मेदारी घर से बाहर निकलकर ही पूरी की जा सकती है. इसी वजह से लोगों की चिंता और भी बढ़ जाती है. अपनी व घरवालों की आकाशीय बिजली सुरक्षा के लिए किस तरह की सावधानी बरती जानी चाहिए यह एक बड़ा सवाल है.

मानसून लगभग पूरे देश में आ चुका है और इसी के साथ कड़कती बिजली और बारिश का संकट भी बढ़ चला है. इस मौसम में सुरक्षित रहने से जुड़े सवाल अगर आपके दिमाग में भी आते हैं, तो अब आपको चिंता करने के बजाय कुछ ज़रूरी सावधानी है. दरअसल नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने कुछ ज़रूरी टिप्स शेयर किए हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए आप बिजली और तूफान से खुद को व अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं. क्या हैं वे टिप्स आइए जानते हैं.

आंधी-तूफान और बिजली से बचने के लिए क्या करें

– इमेजेंसी की स्थिति का सोचते हुए ज़रूरी चीज़ों का एक छोटा किट तैयार कर लें.

– मानसून बढ़े इससे पहले ज़रूरी रिपेयरिंग पर ध्यान दें. किसी भी धारदार वस्तु को खुला न छोड़ें.

– टीवी या रेडियो के ज़रिए आसपास घट रही घटनाओं की जानकारी रखें.

आंधी-बिजली की स्थिति में क्या करें

– घर की बालकनी, छत और छज्जे से दूरी बनाकर रखें.

– कॉर्डेड टेलीफोन का इस्तेमाल न करें.

– घर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्लग निकाल दें.

– मेटल के पाइप से दूर रहें और रनिंग वॉटर का इस्तेमाल न करें.

– मेटल शीट या रूफ के आसपास या उसके नीचे न रहें.

– अगर आप बस या कार में हैं, तो उसी के अंदर रहें.

– बादल गरजने की स्थिति में पेड़ के नीचे खड़े होने से बचें.

– बिजली के खंभे, तार और लाइन के आसपास न जाएं.

– किसी भी मेटल की चीज़ का इस्तेमाल इस दौरान न करें.

आंधी-तूफान गुज़रने के बाद क्या करें

– क्षतिग्रस्त हुए जगहों से दूर रहें.

– आसपास मौजूद बुज़ुर्ग, बच्चे और दिव्यांगों की मदद करें.

– गिरे हुए पेड़, बिजली के खंभे और टूटे तार से दूर रहें.

#Lightning and #Thunderstorms: Do’s and Don’ts for Animals 👇. pic.twitter.com/usvg7dNy3X

— NDMA India | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 🇮🇳 (@ndmaindia) July 5, 2022