How To Cook Potatoes In Pressure Cooker: आलू एक ऐसी सब्‍जी है जिसे सभी खाना पसंद करते हैं. फिर इसकी सब्‍जी हो, पराठे, आलू दम हो या चोखा. यह रूप में यह लोगों की पसंदीदा सब्‍जी होता है. लेकिन कई बार जब हम इसे उबालकर आलू दम बनाते हैं तो जरूरत से अधिक उबल जाता है या फट जाता है. ऐसे में ना तो इससे अच्‍छे पराठे बन पाते हैं और ना ही इसका दम परफेक्‍ट बन पाता है. ऐसे में अगर आप प्रेशर कुकर में इसे उबालने का सही तरीका जान जाएं तो इस परेशानी से बच सकते हैं. यहां हम बता रहे हैं कि आप प्रेशर कुकर में परफेक्‍ट आलू किस तरह उबाल सकते हैं.

प्रेशर कुकर में इस तरह उबालें आलू

-सबसे पहले आप प्रेशर कुकर लें और इसमें जितने भी आलू उबालने हैं उन्‍हें डाल लें. ये आलू किसी भी शेप के हो सकते हैं. कोशिश करें कि सभी आलू का साइज करीब एक जैसा हो.

-अब इसमें पानी इतना डालें क‍ि सारे आलू डूब जाएं. अगर अधिक आलू डाल है तो आप नीचे से दो इंच पानी डालें.

-अब आप इसमें एक इंच के आकार वाले ढेले वाला नमक डाल लें. अगर ये नहीं हो तो आप आधा छोटी चम्‍मच नमक प्रेशर कुकर में डाल सकते हैं.

-अब आप प्रेशर कुकर को गैस पर चढ़ा दें. अब दो सीटी आने दें और फिर प्रेशर को अपने आप निकलने के लिए छोड़ दें.

-आपके आलू परफेक्‍ट पकेंगे और इनका छिलका भी नहीं उतरेगा. अब आप इन्‍हें ठंडाकर छिलकों को निकाल सकते हैं. इसे आप पराठे, समोसे आदि के लिए इस्‍तेमाल करें.

इन बातों का रखें ख्‍याल

-अगर प्रेशर कुकर में गलती से अधिक सीटी लग गई है और अधिक पक जाने का डर है तो आप गैस बंद करें और चम्‍मच की मदद से प्रेशर थोड़ा निकाल दें.

-अगर आप प्रेशर नहीं निकालना चाहते हैं तो इसका हैंडल पकड़कर नल के नीचे कुकर को टेढ़ाकर 5 से 6 सेकेंड तक रखें. फिर प्रेशर को खुद निकलने के लिए टेबल पर रख दें.

-अगर आपका प्रेशर कुकर बड़ा है तो आलू 2 से 3 सीटी में पक जाएंगे. लेकिन अगर ये बहुत छोटे आकार का है तो आपको 4 से 5 सीटी का इंतजार करना होगा.

