न्यू ईयर ईवनिंग पर ऐसे प्लान करें शानदार हाउस पार्टी, फैमली और फ्रेंड्स के साथ नए साल को बनाएं यादगार

हाइलाइट्स न्यू ईयर पार्टी को खास बनाने के लिए आप सभी की फेवरेट डिश ऑर्डर कर सकते हैं. फैमली और फ्रेंड्स के साथ कुछ गेम्स खेलकर आप नए साल के जश्न को यादगार बना सकते हैं.

New Year Party at Home: नया साल दस्तक देने वाला है और न्यू ईयर को खास बनाने के लिए लोग काफी तरह तरह की प्लानिंग करने में जुटे हुए हैं. हालांकि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और दूसरे कारण की वजह से सेफ्टी के मद्देनजर कुछ लोग घर के बाहर न्यू ईयर (New year) नहीं मनाना चाहते हैं. ऐसे में अगर आप भी न्यू ईयर ईव पर बाहर जाना अवॉइड करते हैं तो कुछ आसान तरीकों से आप घर पर ही नए साल का जश्न सेलिब्रेट कर सकते हैं.

न्यू ईयर को स्पेशल बनाने के लिए ज्यादातर लोग बाहर पार्टी देना पसंद करते हैं. मगर नए साल पर देर रात तक बाहर रहना सभी के लिए सेफ नहीं होता है. इसलिए हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं न्यू ईयर पर हाउस पार्टी प्लान करने के कुछ टिप्स, जिसे फॉलो करके आप घर पर भी नए साल की शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं.

लजीज पकवान परोसें

टेस्टी और लजीज खाना हर पार्टी की शान होता है. ऐसे में नए साल पर हाउस पार्टी प्लान करते समय आप सभी की पसंद का खाना ऑर्डर कर सकते हैं. वहीं नए साल पर फैमली और फ्रेंड्स के साथ टेस्टी डिनर सर्व करके आप न्यू ईयर पार्टी को यादगार बना सकते हैं.

ये भी पढ़ें: दिल्ली-एनसीआर में इन जगहों पर मना सकते हैं न्यू ईयर का जश्न, जानिए कहां करें पार्टी

पार्टी की थीम डिसाइड करें

नए साल पर घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए आप कोई अच्छी सी थीम डिसाइड कर सकते हैं. ऐसे में फैमली और फ्रेंड्स को थीम बेस्ड पार्टी के अनुसार तैयार होने की सलाह दें. साथ ही पार्टी में डीजे रखकर आप न्यू ईयर पार्टी को डीजे नाइट में भी तब्दील कर सकते हैं. वहीं न्यू ईयर पार्टी के लिए आप पहले से कुछ गाने भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: New year 2023: न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान इन बातों का रखें खास ख्याल, भूलकर भी न करें ये गलतियां

कॉकटेल पार्टी प्लान करें

नए साल की रात में घर पर कॉकटेल पार्टी प्लान करना भी बेस्ट ऑप्शन होता है. ऐसे में परिवार और करीबी लोगों के साथ पार्टी में शिरकत करके आप नए साल के जश्न में चार चांद लगा सकते हैं. वहीं कॉकटेल पार्टी में आप गेस्ट के लिए कुछ टेस्टी ड्रिंक्स को भी शामिल कर सकते हैं.

गेम को बनाएं पार्टी का हिस्सा

नए साल के दिन फैमली और फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेलकर आप न्यू ईयर पार्टी को स्पेशल बना सकते हैं. ऐसे में आप गेस्ट के साथ चिट गेम्स, अंताक्षरी और पासिंग द पार्सल जैसे खेल ट्राई करके नए साल के जश्न को बेस्ट एन्जॉय कर सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Happy new year, Lifestyle, New Year Celebration