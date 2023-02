कहीं आप नकली कपूर सिंदूर और कलावा तो नहीं कर रहे हैं इस्तेमाल, ऐसे करें शुद्धता की जांच, मिनटों में होगी पहचान

हाइलाइट्स असली कपूर जलने के साथ पिघल जाता है लेकिन नकली कपूर पूरा जलता भी नहीं है. असली कलावा खींचने पर आसानी से टूट जाता है जबकि नकली जल्दी नहीं टूटता है.

Original or Fake Camphor and Sindoor: मंदिर में पूजा के दौरान कुछ चीजों का इस्तेमाल काफी आम होता है. ऐसे में जहां लोग आरती के लिए कपूर का उपयोग करते हैं. तो वहीं कई लोग भगवान को सिंदूर और कलावा भी चढ़ाते हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि बाजार में अक्सर नकली कपूर, सिंदूर और कलावे (Camphor and vermilion) भी बिकते हैं. ऐसे में कुछ आसान टिप्स फॉलो करके आप आसानी से असली और नकली कपूर, कलावे या सिंदूर की पहचान कर सकते हैं.

नवरात्रि और शिवरात्रि जैसे खास अवसरों पर कपूर, सिंदूर और कलावे में बड़े पैमाने पर मिलावट की जाती है. ऐसे में नकली कपूर की खुशबू लोगों की हेल्थ को प्रभावित कर सकती है. तो वहीं कलावे और सिंदूर में मिला सिंथेटिक कलर भी सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होता है. तो आइए जानते हैं नकली कपूर, सिंदूर और कलावा पहचानने के टिप्स.

कपूर को जलाएं

असली और नकली कपूर की पहचान करने के लिए आप इसे जलाकर देख सकते हैं. असली कपूर की खूशबू काफी तेज होती है. वहीं असली कपूर जलने के साथ पिघल भी जाता है. जिसके चलके कपूर की राख नहीं बचती है. मगर नकली कपूर फ्रेग्नेंस फ्री होने के साथ-साथ पूरा जलता भी नहीं है. ऐसे में नकली कपूर को जलाने के बाद इसकी राख बच जाती है.

सिंदूर का पाम टेस्ट करें

असली सिंदूर पूरी तरह से नेचुरल होता है, जिसे पेड़ों से तोड़ा जाता है. वहीं नकली सिंदूर को लेड और सिंथेटिक रंगों की मिलावट से बनाया जाता है. ऐसे में सिंदूर की शुद्धता जांचने के लिए इसे हाथ में लेकर रगड़ें. अब सिंदूर पर जोर से फूंक मारें, ऐसे में असली सिंदूर हाथों से उड़ जाता है. वहीं नकली सिंदूर के कुछ पार्टिकल्स हाथों पर चिपके रहते हैं. जिससे आप नकली सिंदूर को पहचान सकते हैं.

नकली कलावे की पहचान करें

नकली कलावा बनाने के लिए लोग अक्सर धागे पर सिंथेटिक रंग चढ़ा देते हैं. ऐसे में असली और नकली कलावे का पता लगाने के लिए आप इसे तोड़कर देख सकते हैं. इसके लिए कलावे को तेजी से खींचे,

ऐसे में असली कलावा आसानी से टूट जाएगा. मगर नकली कलावे को तोड़ने के लिए आपको काफी जोर लगाना पड़ सकता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

