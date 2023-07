हाइलाइट्स आयोडीन टींचर असली-नकली पनीर की पहचान कर सकता है. सोयाबीन की मदद से भी पनीर की प्योरिटी टेस्ट कर सकते हैं.

How to Check Real and Fake Paneer-Series: पनीर ज्यादातर लोगों की पहली पसंद होता है. खासकर वेजिटेरियन लोगों की फेवरेट डिश आमतौर पर पनीर ही होती है. इसको प्रोटीन का बेस्ट सोर्स माना जाता है, जिसके चलते भी लोग पनीर को अपनी डाइट में शामिल करना पसंद करते हैं. आपको बता दें कि बाजार में नकली पनीर भी काफी बड़ी मात्रा में बिकता है, जिसकी पहचान न होने की वजह से बहुत लोग अनजाने में नकली पनीर (Real and fake paneer) खरीद लाते हैं. आज हम आपको रियल और फेक पनीर के बीच का अंतर बताते हैं, जिससे आप असली-नकली पनीर की पहचान आसानी के साथ कर सकते हैं.

आपको बता दें कि हमारे द्वारा शुरू की गई असली-नकली पहचान सीरीज के पिछले लेख में, हमने आपको असली-नकली केसर में फर्क करने के तरीके बताये थे. इसी क्रम में आज हम आपको बताते हैं असली-नकली पनीर की पहचान करने के टिप्स. आइए जानते हैं इनके बारे में.

सोयाबीन यूज करें

पनीर की शुद्धता परखने के लिए सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए किसी बर्तन में थोड़ा पानी गर्म करें और पनीर के एक टुकड़े को इसमें डालकर उबालें. फिर ठंडा करके सोयाबीन का पाउडर इस पानी में मिक्स करें. अगर पानी का रंग लाल हो जाये तो समझें पनीर नकली है और इसमें डिटर्जेंट या फिर यूरिया की मिलावट है.

रबिंग टेस्ट कर के देखें

पनीर असली है या फिर नकली, इस बात का पता लगाने के लिए आप रबिंग टेस्ट करके देख सकते हैं. इसके लिए आप पनीर को उंगली से मसलकर चेक करें. पनीर के नकली होने पर ये दबाव पड़ते ही टूट कर बिखर जाएगी, क्योंकि इसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि असली पनीर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा.

टेक्सचर से करें पहचान

असली-नकली पनीर की पहचान के लिए आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं. बता दें कि रियल पनीर काफी सॉफ्ट और स्पंजी होता है. जबकि फेक पनीर का टेक्सचर रबड़ जैसा होता है और नकली पनीर काफी टाइट नजर आता है.

आयोडीन टिंचर से करें टेस्ट

पनीर असली है या फिर नकली इसकी पहचान के लिए आप आयोडीन टिंचर की मदद ले सकते हैं. इसके लिए थोड़ा सा पानी लेकर इसमें पनीर का टुकड़ा डालें और पांच मिनट उबालें. अब इसको ठंडा करें और इस पर आयोडीन टिंचर डालें. अगर पनीर नकली है तो ये इसका रंग नीला पड़ जाएगा और असली होने पर जस का तस रहेगा.

चख कर देखें पनीर

असली पनीर खाने में काफी सॉफ्ट होती और नकली पनीर रबड़ जैसी खिंचने लगती है. ऐसे में पनीर के असली और नकली होने का पता आप पनीर का स्वाद चखकर लगा सकते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

