हाइलाइट्स धनिया पाउडर में चोकर और खरपतवार की मिलावट की जाती है. आलू की मदद से सेंधा नमक के असली-नकली होने की पहचान की जा सकती है.

How to Identify Fake and Real Spices-Series: कई मसाले ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा की कुकिंग में बहुत आम होता है. इनमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और जीरा बहुत ही कॉमन है, जिसका इस्तेमाल रोजाना ही खाने में किया जाता है. ये मसाले (Fake and real spices-series) कई बार सेहत के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं. ऐसा इसलिए, क्योंकि इन मसालों में मिलावट हो सकती है, जिसके चलते इनका सेवन करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. ऐसे में मसालों के असली-नकली होने की पहचान करना जरूरी हो जाता है.

दरअसल, खाने की ही नहीं रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों में भी लोग बड़ी मात्रा में मिलावट कर रहे हैं, जिसके लिए न्यूज़ 18 ने असली-नकली की पहचान-सीरीज की शुरुवात की है. इसके जरिए आप फेक और रियल चीजों में आसानी से फर्क कर सकते हैं. बता दें कि इस सीरीज के पिछले लेख में असली-नकली शहद में अंतर करने के तरीके बताये गए थे. तो आज के इस अंक में हम आपको बताते हैं, मसालों की पहचान के कुछ टिप्स, जिसके जरिए आप मिनटों में मसालों की शुद्धता को परख सकते हैं.

हल्दी पाउडर

हल्दी का इस्तेमाल रोजाना कुकिंग में किया जाता है. वैसे तो ये औषधीय गुणों से भरपूर होती है लेकिन कई बार हल्दी में मेटानिल येलो कैमिकल की मिलावट की जाती है. इसके असली-नकली होने का पता लगाने के लिए आप हल्दी पाउडर में थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएं. फिर इस मिक्सचर को पानी में डालें. अगर हल्दी में मिलावट होगी तो इसका रंग नीला, बैंगनी या गुलाबी हो जाएगा और असली होने पर जस का तस बना रहेगा.

ये भी पढ़ें: मिर्च काटने के बाद होती है हाथों में जलन, 6 सिंपल टिप्स करें फॉलो, मिनटों में मिल जायेगा सुकून

लाल मिर्च पाउडर

लाल मिर्च पाउडर भी मिलावट के जहर से अछूता नहीं है. इसमें भी डाई कलर, पिसी लाल ईंट और कबेलू जैसी चीजों को पीसकर मिक्स किया जाता है. लाल मिर्च की शुद्धता परखने के लिए एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर को एक गिलास पानी में डालें. अगर ये पानी में नीचे बैठ जाती है तो ये मिर्च मिलावटी है. असली लाल मिर्च पानी पर तैरती रहती है.

धनिया पाउडर

धनिया पाउडर में भी बड़े पैमाने पर मिलावट का दौर जारी है. मुनाफाखोर व्यापारी धनिया पाउडर में आटे का चोकर, भूसा और खरपतवार जैसी चीजें पीस कर मिलाते हैं. इसकी पहचान आप इसकी महक से कर सकते हैं. असली धनिया पाउडर में धनिया की महक आती है तो वहीं मिलावट वाला धनिया एकदम महक रहित होता है या फिर उसमें से जंगली पौधों की स्मैल आती है.

ये भी पढ़ें: हरी मिर्च जल्दी हो जाती है खराब, 2 आसान तरीकों से करें स्टोर, महीने भर तक बनी रहेंगी फ्रेश

जीरा

केवल पाउडर वाली चीजों में ही मिलावट नहीं की जाती है. मिलावटी जीरा भी बाजार में खूब बिक रहा है. नकली जीरे को नदियों के किनारे मिलने वाली उस घास के फूलों से तैयार किया जाता है, जिससे फूल झाड़ू बनाई जाती है. साथ ही इसमें पत्थर या स्लरी का पाउडर भी मिलाया जाता है. इसकी पहचान के लिए बाउल में पानी लेकर इसमें आधा चम्मच जीरा डालें. नकली जीरा कुछ समय बाद रंग छोड़ने लगेगा और टूटने लगेगा, साथ ही इसमें से जीरे की खुशबू भी नहीं आयेगी.

सेंधा नमक

बहुत लोग रोजमर्रा की कुकिंग में भी सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं. इसकी शुद्धता की परख भी आपको जरूर कर लेनी चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि सेंधा नमक में भी मिलावट की जाती है. इसकी रिएलिटी चेक करने के लिए आप एक बड़े साइज का आलू लेकर इसको बीच से काट लें और इस पर थोड़ा सा सेंधा नमक छिड़क दें. फिर एक-दो मिनट के बाद इस पर नींबू का रस डालें. अगर सेंधा नमक में मिलावट होगी तो ये रंग छोड़ने लगेगा जबकि असली नमक के साथ ऐसा नहीं होगा.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks