हाइलाइट्स सिरका और नमक को मिलाकर आयरन के प्लेट को साफ करें. बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं, इससे भी प्रेस क्लीन हो जाएगा.

How to Clean Rust from Iron: घर पर कपड़े तो आप डेली प्रेस करते होंगे. कई बार लगातार कपड़े प्रेस करने से आयरन गंदा हो जाता है. उसकी प्लेट अधिक गर्म होने से कई बार उस पर कपड़े चिपक जाते हैं, जो जल्दी छूटते नहीं हैं. कुछ लोग तो आयरन को बिना साफ किए ही अपने कपड़ों को प्रेस करते रहते हैं. इससे आयरन जल्दी खराब हो सकता है. अच्छी तरह से कपड़े प्रेस नहीं होते. ऐसे में इन चिपके जले हुए कपड़ों के जिद्दी दाग, गंदगी, जंग को हटाना जरूरी है. यदि आपके आयरन का भी यही हाल हो गया है तो परेशान ना हों. हम बता रहें प्रेस (Iron) को साफ करने के कुछ बेहद ही आसान तरीके. इन्हें आजमाकर देखें, प्रेस हो जाएगा बिल्कुल साफ और नया.

जले के निशान हटाने के लिए ऐसे करें प्रेस की सफाई

बेकिंग सोडा की लें मदद- यदि आपका प्रेस यानी आयरन गंदा हो गया है या प्लेट पर जले का निशान पड़ गया है तो इन्हें हटाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें. 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा एक बाउल में डालें. इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं और पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को प्रेस की सतह पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें. अब एक सॉफ्ट कपड़े को गीला करके रगड़ कर साफ कर दें. आपका प्रेस साफ हो जाएगा.

नमक, चूना है बेहद कारगर- प्रेस की गंदगी, जंग या चिपके हुए जले कपड़े को प्रेस की प्लेट से हटाने के लिए चूना और नमक का इस्तेमाल करना कारगर साबित हो सकता है. इसके लिए आप एक कटोरी में एक चम्मच चूना में थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट तैयार कर लें. आयरन की प्लेट पर जहां भी दाग या जंग लगी है, वहां इसे लगाकर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें. अब कपड़े से रगड़ कर इस पेस्ट को हटा दें. नए जैसा दिखेगा आपका प्रेस.

सैंडपेपर का करें यूज- यदि आयरन की प्लेट पर कहीं-कहीं जंग लगी है या गंदगी चिपकी हुई है तो आप इन्हें हटाने के लिए सैंडपेपर का भी यूज कर सकते है. ध्यान रहे कि इस पेपर को गंदगी छुड़ाने के लिए बहुत ज्यादा ना घिसें वरना प्लेट खुरदुरी हो जाएगी. फिर कपड़े भी सही से प्रेस नहीं होंगे.

ये भी पढ़ें: किचन सिंक हो गया है गंदा, चिकना, बिना अधिक मेहनत किए इन 4 चिजों से करें सफाई, मिनटों में होगा चकाचक

रूखे नमक से करें साफ- इसके लिए एक कॉटन के तौलिये पर एक चम्मच खुरदुरा नमक अच्छी तरह से फैला दें. इस तरह के नमक से आयरन की प्लेट को साफ करना आसान होगा. आप समुद्री नमक भी ले सकते हैं. आयरन को गर्म करें. स्टीम ऑन ना रखें. अब प्रेस को नमक पर रखें और दबाएं. इससे प्लेट की सारी जमी गंदगी नमक पर चिपक जाएगी. इस तरह से आयरन साफ हो जाएगी.

सिरका और नमक से करें सफाई- आयरन के सोलप्लेट को साफ करने के लिए सिरका और नमक का इस्तेमाल करना भी बेहद अच्छा तरीका है. दो बड़े चम्मच सिरका में एक चम्मच नमकल डालकर गैस पर धीमी आंच पर रख दें. नमक घुल जाए तो गैस से उतार कर इस घोल को ठंडा कर लें. ग्लव्स पहन लें. एक कॉटन का कपड़ा लें. इसे सिरके में डुबाएं और आयरन प्लेट को इससे पोछें. जंग या जलने के दाग अधिक हैं तो ब्रश से भी प्लेट की सफाई कर सकते हैं. अब आयरन को गर्म कर एक बार पुराने कॉटन के कपड़े पर चाल दें.

बर्तन साफ करने वाला डिटर्जेंट करें यूज- एक कटोरे में थोड़ा सा पानी गर्म कर लें. इसमें बर्तन साफ करने वाला डिटर्जेंट डालकर मिक्स कर दें. एक कपड़ो को इस पानी में डुबाकर गीला करें और इससे प्रेस की प्लेट और सभी भाग को पोछकर साफ करें. आप आयरन के सोलप्लेट पर टूथपेस्ट लगाकर भी कपड़े से साफ कर सकते हैं.

स्टीम निकालने वाले छेद को करें साफ- यदि आपके पास भाप यानी स्टीम वाला आयरन है तो उसे भी रेगुलर साफ करना जरूरी होता है वरना ये गंदगी से बंद हो सकते हैं. इसके लिए आप सिरका और नमक का घोल बना लें. इसमें इयर क्लीनिंग बड्स को डुबाएं और आयरन के प्लेट पर बने छिद्रों के पास डालकर साफ करें. इससे सारी जमी गंदगी निकल जाएगी. ध्यान रहे की छेद अच्छी तरह से सूख जाए.

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks