How to Clean Toilet Pot: घर की सफाई के दौरान लोग बाथरूम क्लीन करना नहीं भूलते हैं. हालांकि, बाथरूम में मौजूद टॉयलेट पॉट (How to Clean Toilet Pot) को चमकाना काफी मुश्किल टास्क होता है. कई महंगे टॉयलेट क्लीनर यूज करने के बावजूद टॉयलेट पॉट पूरी तरह से साफ नहीं होता है. ऐसे में अगर आप चाहें तो सिर्फ दो चुटकी पाउडर की मदद से टॉयलेट पॉट को मिनटों में बेदाग और बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं.

टॉयलेट पॉट की सफाई करते समय काफी मेहनत के बाद भी पॉट पीला और गंदा दिखाई देता है. ऐसे में अगर आप कम मेहनत के साथ टॉयलेट पॉट को चुटकियों में चमकाना चाहते हैं तो कास्टिंग सोडा का इस्तेमाल आपके लिए बेस्ट हो सकता है. आइए जानते हैं कास्टिंग सोडा से टॉयलेट पॉट क्लीन करने के टिप्स.

टॉयलेट पॉट साफ करने का सामान

टॉयलेट पॉट की क्लीनिंग के लिए कास्टिंग सोडा काफी असरदार पाउडर साबित होता है. हालांकि, इसके अलावा टॉयलेट पॉट साफ करते समय आपको ग्लव्स, बाथरूम क्लीनर और सफेद सिरके की भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए टॉयलेट पॉट साफ करने से पहले इन सभी चीजों को एक जगह पर इकठ्ठा करके रख लें.

टॉयलेट पॉट को पानी से धोएं

टॉयलेट पॉट साफ करते समय हाथों में ग्लव्स पहन लें. जिससे कास्टिंग सोडा के कैमिकल्स आपके हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. इसके बाद साफ पानी डालकर टॉयलेट पॉट को अच्छी तरह से धो लें.

घोल तैयार करें

टॉयलेट पॉट क्लीन करने के लिए सबसे पहले बाथरूम क्लीनर और सिरके का घोल बना लें. इसके लिए 3 चम्मच बाथरूम क्लीनर में 3 चम्मच सिरका और कास्टिंग सोडा डालकर मिक्स करें. फिर इसे टॉयलेट पॉट पर फैलाकर 15-20 मिनट तक छोड़ दें.

टॉयलेट पॉट को रगड़ें

अब आपको टॉयलेट पॉट साफ करने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी. घोल डालने के 15-20 मिनट बाद पॉट को ब्रश से रब करें और फिर साफ पानी से धो लें. इससे आपका टॉयलेट पॉट तुरंत चमक जाएगा और इसके पीलेपन के साथ बैक्टीरिया भी गायब हो जाएंगे.

नियमित रूप से करें सफाई

ज्यादा दिनों तक टॉयलेट पॉट साफ ना करने पर इसमें गंदगी जम जाती है और ये पीला दिखने लगता है. इसलिए टॉयलेट पॉट को हमेशा नया और चमकदार बनाए रखने के लिए हर दो दिन में इसकी सफाई करें. इससे आपका टॉयलेट पॉट आसानी से क्लीन हो जाएगा.

