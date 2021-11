How To Cook Broccoli In A Healthy Way : गोभी जैसे आकार का दिखने वाली ये स‍ब्‍जी ब्रोकली दरअसल सुपर फूड कैटेगरी में आती है. एवरीडेहेल्‍थ के मुताबिक, अगर आप एक कप ब्रोकली खाएं तो इसमें आपके शरीर को दिन भर जितना कैल्शियम, फाइबर, पोटैशियम, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, रिबोफ्लेविन, फॉलेट, विटामिन ई, विटामिन बी6 की आपूर्ति हो सकती है. इसके अलावा यह कैंसर, कोलेस्‍ट्रॉल, बोन की बीमारियों, इम्‍यूनिटी, वेट गेन जैसी समस्‍याओं को दूर रखने में काफी मदद करता है. तो आइए जानते हैं इसे हेल्‍दी तरीके से किस तरह अपने भोजन में शामिल किया जा सकता है.

ब्रोकली को हेल्दी तरीके से डाइट में शामिल करने के तरीके

1.ब्रोकली सलाद (Broccoli Salad)

इसे बनाने के लिए 1 ब्रोकली छोटे आकार में कटा हुआ, 1 कटा हुआ प्याज, कटा हुआ जैतून, कटा हुआ बादाम, जैतून का तेल, नींबू का रस, 1 चम्मच शहद, लहसुन की 1 कलि, अजवाइन, डेज़ॉन सरसों, नमक, चिली फ्लेक्स, 1 कटा हुआ टमाटर, फेटा चीज़ लें. अब एक कटोरी लें और कटा हुआ ब्रोकली, टमाटर, प्याज, जैतून, बादाम उसमें डालें. एक अन्य कटोरे में कुटा हुआ लहसुन, डेज़ॉन सरसों, नींबू का रस, शहद, अजवाइन, मिर्च, नमक डालें और अच्छी तरह मिलाए. दोनों मिश्रण को एक साथ मिलाएं और सलाद तैयार है.

2. भाप से पकाना (Steaming)

ब्रोकली को पकाने के लिए हम स्टीमिंग को सबसे अच्छे तरीकों में से एक कह सकते हैं. इसका सेवन इस तरह से करने से इसके कोई भी पोषक तत्व ख़त्म नहीं होंगे. इसे पचाना भी आसान होगा. स्टीमिंग ब्रोकली ब्रोकली को तब तक स्टीम करें जब तक वे नरम न हो जाएं. एक बार ब्रोकली उबल जाने पर इसे बाहर निकालकर उस पर मक्खन और काली मिर्च छिड़कें और इस पर नींबू का रस डालें.

3.बेक करना (Baking)

बेक करने से भी पोषण तत्‍वों को नुकसान नहीं होता है. आप इसे स्नैक्स और विभिन्न अन्य व्यंजन की तरह बना सकते हैं. बेकिंग की मदद से आप टेस्‍टी ब्रोकली चीज़ (Broccoli Cheese) बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए सबसे पहले ओवन को 1650C पर प्रीहीट करें या गैस ऑन करें और एक पैन रखें. पैन में मक्खन डालें फिर मैदा डालें और इसे मिलाए. फिर मैदे में दूध डालें और फिर ब्रोकली डालें और एक मिनट तक अच्छी तरह से पकाएँ. इसमें चीज़ और अंडा डालें और अच्छी तरह मिलाए. अब इस मिश्रण को एक ओवन वाले बर्तन में डालें और इसे 30 मिनट तक बेक करें.

