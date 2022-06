मानसून में घर की दीवारों को नमी से बचाना है ज़रूरी, आज से ही करें ये काम

How To Detect Moisture In Your Home: मॉनसून ने दस्‍तक दे दिया है. कई राज्‍यों में भारी बारिश हो रही है. ऐसे में मौसम तो बहुत ही सुहाना हो गया है, लेकिन कई लोगों के घरों में सीलन आने का डर भी बना हुआ है. दरअसल, बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है. ऐसे में घर की दीवारों को खास देखभाल की ज़रूरत होती है. नमी बढ़ने के साथ ही दीवारों पर फफूंद के निशान आ जाते हैं. यही नहीं, घर में अधिक नमी होने के चलते दीवारें भी फूल जाती हैं और घर में अजीब सी स्‍मेल होने लगती है. ऐसे में अगर आप शुरू से ही अपने घर की दीवारों पर नज़र रखें, तो बरसात में दीवारों को नमी से बचा सकते हैं.

प्‍लम्‍बर से कराते रहें चेक

समय-समय पर घर में नल या पाइप आदि का चेक कराते रहें. जिस स्थान पर नल का पाइप है या पाइप कनेक्‍शन है, वहां से पानी का रिसाव संभव है. ऐसे में पानी के रिसाव से दीवार में नमी हो सकती है. यही नहीं, नमी से फफूंदी के निशान भी पड़ सकते हैं. ऐसे में प्लंबर से इन जगहों को चेक कराते रहें.

ये भी पढ़ें: इन 6 तरीक़ों से घर में जमी धूल से जीतें ‘जंग’, अपनाएं ये आसान टिप्‍स

वेंटिलेशन ज़रूरी

मानसून में अगर घर में पर्याप्‍त वेंटिलेशन नहीं है, तो इससे भी नमी हो सकती है और दीवार आदि खराब हो सकते हैं. ऐसे में मानसून के मौसम में घर को हवादार रखने का प्रयास करें. खासतौर पर किचन या बाथरूम.

दीवारों को बनाएं डैंप प्रूफ

अगर मानसून में घर को नमी से दूर रखना है तो आप दीवारों को डैंप प्रूफ बना सकते हैं. इसके लिए बाजार में मिलने वाले डैंप प्रूफ कैमिकल या पेंट का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. यह मॉनसून में दीवारों को बचाने का काम करते हैं.

ये भी पढ़ें: पानी की बोतल को अंदर से साफ करने के आसान उपाय

इन टिप्स को करें फॉलो

-घरों में धूप आने दें.

-समय-समय पर पंखा को ऑन करके भी छोड़ दें.

-मॉनसून से पहले दीवार या फर्श को पेंट ज़रूर करें.

-पोछा की बजाय डस्टिंग करें.

Tags: Lifestyle, Monsoon, Tips and Tricks