हाइलाइट्स बारिश के मौसम में जूतों का भीगना एक कॉमन समस्या है. अखबार की मदद से गीले जूतों को सुखाया जा सकता है.

How to Dry Shoes at Home: बारिश का मौसम बेहद सुहाना होता है और गिरते पानी में भीगना अलग ही खुशी देता है, हालांकि कई बार बारिश में भीगना बड़ी परेशानियां भी साथ लाता है. आप चाहें या ना चाहें अगर बारिश में भी गए हैं और जूते गीले हो गए हैं तो इन्हें दोबारा यूज करना मुश्किल काम होता है. बारिश के सीजन में तेज धूप न निकलने से जूते सुखाना बेहद कठिन हो जाता है. आप अगर गीले जूते लंबे वक्त तक पहनते हैं तो इससे पैरों में संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में कुछ आसान टिप्स की मदद लेकर आप कुछ ही घंटों में अपने जूते को सुखा सकते हैं. इसके बाद सूखे जूते दोबारा पहनने के लिए तैयार रहते हैं.

गीले जूते सुखाने के तरीके

1. अखबार का करें उपयोग – अखबार का उपयोग कांच को अच्छी तरह से पोछने के अलावा गीले जूतों को सुखाने में भी किया जाता है. इनका प्रयोग काफी असरदार होता है. इसके लिए सबसे पहले जूते के अंदर मौजूद सोल्स को खींचकर बाहर निकालें और उन्हें सूखने के लिए अलग रख दें. इसके बाद अखबारों के बॉल्स बनाकर जूते के अंदर अच्छी तरह से दबा दबाकर भरते जाएं. दोनों जूतों में अच्छी तरह से अखबार भरने के बाद उन्हें ऊपर से भी अखबार से लपटे दें और रबर बैंड से कस दें. कुछ ही घंटों में अखबार जूते में मौजूद पानी और नमी को सोख लेंगे. इससे जूते जल्द सूख जाएंगे.

2. टेबल फैन – बारिश के मौसम में धूप का मिलना बेहद मुश्किल होता है, ऐसे में पानी में भीगे जूतों को सुखाने के लिए टेबल फैन का भी उपयोग किया जा सकता है. इसके लिए गीले जूतों को टेबल फैन फुल स्पीड में चलाकर उसके ठीक सामने रख दें. इससे जूतों के भीतर काफी तेजी से हवा जाएगी. लगातार हवा लगने से जूतों का पानी कुछ घंटों में ही सूख जाएगा और धीरे-धीरे मॉइश्चर भी चली जाएगी.

3. हेयर ड्रायर का यूज – घरों में वैसे तो हेयर ड्रायर का उपयोग बालों को सुखाने के लिए किया जाता है लेकिन आप चाहें तो हेयर ड्रायर की मदद से अपने जूतों को भी सुखा सकते हैं. इसके लिए हीटिंग मोड पर हेयर ड्रायर को ऑन करने के बाद उसे जूते के अंदर की तरफ ब्लो करें. कुछ वक्त बाद नॉर्मल मोड पर हेयर ब्लो करें. कुछ वक्त में ही जूते सूखने शुरू हो जाएंगे. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

