बंद कमरे में भी कैसे आ जाती हैं फ्रूट फ्लाई? इन्हें भगाने के लिए 3 तरीके हैं काम के, फिर नहीं होंगे परेशान

हाइलाइट्स इन घरेलू उपायों की मदद से आसानी से फ्रूट फ्लाई को भगाया जा सकता है. आप विनेगर की मदद से आसानी से इन छोटी छोटी मक्खियों को भगा सकते हैं.

How To Get Rid Of Fruit Flies: हम फलों को कितना भी साफ सुथरा कर टेबल पर रख दें, बंद कमरे के अंदर भी छोटी छोटी फ्रूट फ्लाई आ जाती हैं और फलों पर मंडराने लगती हैं. दरअसल, ये फलों की मीठी खुशबू और नमी से खिंची चली आती हैं. ऐसे में अगर आपके घर में अक्‍सर फलों पर ये मंडराती नजर आ रही हैं तो बता दें कि अगर इन्‍हें भगाने का जल्‍द उपाय ना किया जाए तो जल्‍द ही इनकी तादाद कई गुना बढ़ सकती है. अगर आपके घर में एक से दो ऐसी फलों की मक्खियां नजर आएं तो ये दो से तीन दिनों में रीप्रोडक्‍शन कर सकती हैं और एक मक्‍खी एक बार में 500 अंडे तक दे सकती हैं. इसलिए सही समय पर फ्रूट फ्लाई को घर से भगा देना या उन्‍हें मारना बेहतर जरूरी है. यहां हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह इन फ्रूट फ्लाई को घर से हमेशा के लिए भगा सकते हैं.

फ्रूट फ्लाई से छुटकारा पाने के उपाय

सफेद सिरका में फलों को धोएं

ईटवेल के मुताबिक, जब भी आप बाजार से खरीदकर घर पर फल लाएं तो उन्‍हें साफ करने के बाद सफेद सिरका के सॉल्‍यूशन में डुबाकर धो लें. इसके अलावा आप टेबल व आसपास की जगहों पर भी पानी और सिरका के मिश्रण का छिड़काव करें. ऐसा करने से इसके स्‍मेल से ये मक्खियां पास नहीं आएंगी.

एप्‍पल साइडर विनेगर का इस्‍तेमाल

एक कटोरी में आप आधा कप एप्‍पल साइडर विनेगर लें. अब इसमें दो से तीन बूंद डिश वॉशर सोप डालें. अब इस कटोरी को पॉलीथीन से सील कर रबर बैंड लगा दें. अब किसी पेंसिल की मदद से पॉलीथीन में छेद कर दें. अब इसे आप फलों के पास या किचन में रख दें. यह एक बेहतरीन फ्लाई ट्रॉपर की तरह काम करेगा और सारे फ्रूट फ्लाई मर जाएंगे.

इसे भी पढ़ें : इंडक्शन चूल्हे की 5 तरीके से करें सफाई, नए जैसे हमेशा चमकेगा, आसान है घरेलू नुस्खे

लेमरग्रास लिक्विड सॉल्‍यूशन

आधा गिलास गर्म पानी लें और इसमें दो से तीन बूंद लेमनग्रास असेंशियल ऑयल ड्रॉप डालें. अब इसे किसी स्‍प्रे बोतल में डालें. सॉल्‍यूशन तैयार है. अब खाने पीने की चीजों के आसपास किचन, विंडो आदि जगहों पर इसे स्‍प्रे करें. फलों पर इसे डायरेक्‍ट स्‍प्रे ना करें. फ्रूट फ्लाई नहीं आएंगी.

इसे भी पढ़ें: लकड़ी के बर्तनों को साफ करने का जान लें सही तरीका, सालों साल रहेंगे नए जैसे, फॉलो करें 4 ट्रिक्स

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks