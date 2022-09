इन आसान तरीकों से पाएं भुनगों की समस्या से निजात, फल, सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए करें ये काम

हाइलाइट्स वाइन और बीयर का इस्तेमाल भुनगों को दूर भगाने के लिए बेस्ट हो सकता है. भुनगों को दूर भगाने के लिए आप तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Tips to get rid of fruit flies: बारिश के मौसम में कीड़ों-मकोड़ों से छुटकारा पाना काफी मुश्किल काम होता है. खासकर खाद्य पदार्थों को कीड़ों से दूर रखने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है. बावजूद इसके कई बार फल, सब्जी और खाने को सुरक्षित रखने के बाद भी इनके आस-पास भुनगे (Fruit flies) भटकने लगते हैं. ऐसे में कुछ आसान तरीकों की मदद से आप भुनगों की समस्या से मिनटों में निजात पा सकते हैं.

फल, सब्जी और खाने के आस-पास भटकते हुए भुनगे खाद्य पदार्थों को अनहाइजीनिक बनाने का काम करते हैं, जिसके चलते इन चीजों का सेवन आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में कुछ नेचुरल तरीकों को आजमाकर आप न सिर्फ भुनगों से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि खाने की चीज़ों को सुरक्षित भी रख सकते हैं.

एप्पल साइडर विनेगर का करें इस्तेमाल

खाने की चीज़ों से भुनगों को दूर रखने के लिए बॉउल में 2 कप पानी और आधा कप एप्पल साइडर विनेगर मिक्स कर लें. अब फलों को इस मिक्सचर में भिगो दें और किसी ट्रांसपेरेंट पन्नी में फोर्क से छेद करके बॉउल को इस पन्नी से कवर कर दें. इससे कुछ देर में भुनगे पानी में चिपक जाएंगे. अब आप इस पानी को फेंक कर फलों को साफ पानी से धोकर रख सकते हैं.

विनेगर और डिश सोप की लें मदद

भुनगों से छुटकारा पाने के लिए सफेद सिरके में 3-4 बूंद डिश सोप मिलाकर फल और सब्जियों की टोकरी के पास रख दें. कुछ देर में फल और सब्जी के आस-पास मंडरा रहे भुंनगे इस पानी में गिर जाएंगे. अब आप पानी को फेंक कर फलों और सब्जियों को भुनगों से सुरक्षित रख सकते हैं.

तुलसी होगी मददगार

भुनगों को दूर भगाने के लिए आप तुलसी की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए 5-6 तुलसी की पत्तियों को 3-4 बूंद नींबू के रस में मिक्स करके फल और सब्जियों पर स्प्रे कर दें. इसकी खुशबू से भुनगे खाने की चीज़ों के आस-पास भी नहीं भटकेंगे.

वाइन और बीयर ट्राई करें

वाइन और बीयर का इस्तेमाल भी भुनगों को दूर भगाने के लिए बेस्ट हो सकता है. इसके लिए आधा कप बीयर या वाइन को किसी जार में भरकर रख दें.

अब इस जार के लिड में हल्का छेद कर दें. इससे भुनगे इस जार में प्रवेश कर लेंगे और जार के अंदर ही ट्रैप हो जाएंगे, जिससे फल, सब्जी और खाना पूरी तरह से सेफ रहेंगे.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

