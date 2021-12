मधुमक्खियों ने अगर घर में लगा लिया हो छत्ता तो इस तरह से पाएं इनसे निजात

Tips to get rid of honey bees : कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाते हैं और वापसी में देखते कि घर में मधुमक्खियों (Honey bees) ने छत्ता लगा लिया है. तो कई बार आपके घर में रहते हुए भी मधुमक्खियां अपना छत्ता लगा लेती हैं जो आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है. क्योंकि मधुमक्खियां काफी खतरनाक (Dangerous) होती हैं. अगर ये डंक मार दें दो आपको असहनीय दर्द (Unbearable pain) से गुज़रना पड़ सकता है. इसलिए अगर आपके घर में भी मधुमक्खियों ने छत्ता लगा लिया हो तो जल्द से जल्द आप इसको हटाने की कोशिश करें. लेकिन इसको हटाने के लिए आपको कुछ तरीके आजमाने होंगे. जो हम आपको यहां बता रहे हैं.

धुएं का इस्तेमाल करें

मधुमक्खियों से निजात पाने के लिए आप धुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप उपला, लकड़ी, कार्ड बोर्ड या कागज को जलाकर उनके छत्ते के नीचे की ओर रख दें. जैसे ही धुआं छत्ते तक पहुंचेगा मधुमक्खियां छत्ता छोड़कर भागने लगेंगी. लेकिन इससे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि अपने घर के सभी खिड़की और दरवाजों को अच्छी तरह से बंद कर लें. मधुमक्खियों को छत्ता छोड़ने में कुछ घंटो का समय लग सकता है.

विनेगर स्प्रे की मदद लें

मधुमक्खियों को घर से बाहर निकालने के लिए आप विनेगर की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप किसी स्प्रे बॉटल में आधा विनेगर और आधा पानी मिला लें. फिर दूर से इस मिश्रण का छिड़काव मधुमक्खियों के छत्ते पर करें. इससे मधुमक्खियां छत्ता छोड़कर भाग जाएंगी.

दालचीनी का करें उपयोग

दालचीनी का उपयोग भी आप मधुमक्खियों को भगाने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए आप दालचीनी को किसी कागज़ या बर्तन में जला कर मधुमक्खियों के छत्ते के नीचे रख दें. मधुमक्खियां दालचीनी की गंध पसंद नहीं करती हैं इसलिए जब इसका धुआं छत्ते तक पहुंचेगा तो मधुमक्खियां भाग जाएंगी. इसके लिए आप दालचीनी का पाउडर भी छत्ते पर छिड़क सकते हैं या फिर पानी में दालचीनी का पाउडर घोल कर इसको भी छत्ते पर स्प्रे कर सकते हैं.

ये बरतें सावधानियां

मधुमक्खियों को भगाने के लिए आप जिस तरीके का भी इस्तेमाल करें उससे पहले घर के सभी दरवाजे, खिड़की और रोशनदान को बंद कर दें. जिससे मधुमक्खियां घर में दाखिल न हो सकें.

मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश करने से पहले आप अपने शरीर पर कंबल ओढ़ कर रखें और सिर और चेहरे को हेलमेट से ढकें. जिससे आप मधुमक्खियों के हमले का शिकार न हो सकें.

मधुमक्खियों के छत्ता छोड़ने के बाद जब ये बात पुख्ता हो जाये कि मधुमक्खियां छत्ते में नहीं हैं. आपको उनका छत्ता तोड़ना होगा वरना धुआं ख़त्म होने के बाद वो लौटकर वापस छत्ते में आ सकती हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

