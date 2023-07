हाइलाइट्स कपूर और तेजपत्ता से मक्खियों को आसानी से भगाया जा सकता है. नींबू-नमक और एप्पल साइडर विनेगर मक्खियों को भगा सकता है.

How To Remove House Flies in Rainy Season: घर के अंदर मक्खियों की समस्या हर मौसम में होती है, लेकिन बरसात में यह परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है. किचन में सबसे ज्यादा मक्खियां होती हैं, जो सेहत के लिए कई खतरे पैदा कर सकती हैं. मक्खियां कई तरह की बीमारियां भी फैला सकती हैं. इससे छुटकारा पाना बेहद मुश्किल होता है, खासकर जब घर खुला हुआ हो. मक्खियों की समस्या से निजात पाने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता. ऐसे में लोग काफी परेशानी हो जाते हैं. आज आपको घर की मक्खियां भगाने के सबसे आसान और बेहद असरदार तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप चुटकियों में अपनी समस्या दूर कर सकते हैं.

कपूर से भगाएं मक्खियां – घर में मक्खियां हो जाएं, तो आप इनसे छुटकारा पाने के लिए कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं. कपूर का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे चम्मच पर रखें और उसे माचिस से जला लें. आप इस कपूर का धुआं पूरे घर में फैला दें. कपूर के धुएं से घर की मक्खियां तुरंत भाग जाएंगी. जब तक घर में कपूर की महक रहेगी, तब तक एक भी मक्खी घर के अंदर नहीं आएगी.

नमक-नींबू से होगा कमाल – आप घर पर मक्खियों को भगाने के लिए घोल तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक नींबू, 2 चम्मच नमक और एक गिलास पानी की जरूरत होगी. आप नींबू काटकर एक गिलास पानी में निचोड़ लें और उसमें नमक मिला लें. इन चीजों को आप अच्छी तरह मिक्स करके एक स्प्रे बोतल में भर लें. अब जहां भी आपको मक्खियां दिखें, वहां इसे स्प्रे कर दें. इससे मक्खियां भाग जाएंगी.

एप्पल साइडर विनेगर करें यूज – घर से मक्खियां भगाने के लिए एप्पल साइडर विनेगर बेहद असरदार हो सकता है. आप सेब का सिरका और पानी अच्छी तरह मिक्स कर लें. फिर इस मिक्सचर को स्प्रे बोतल में भरकर घर की सभी जगहों पर छिड़क दें. इससे घर की मक्खियां जल्दी से गायब हो जाएंगी और आपको मक्खियों से राहत मिल सकेगी. आप जरूरत के अनुसार सिरका और पानी यूज कर सकते हैं.

तेजपत्ता जलाकर रख दें – अक्सर खाने-पीने में तेजपत्ता का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह पत्ता मक्खियों से राहत दिलाने में काफी असरदार साबित हो सकता है. आप तेजपत्ता को जलाकर उसका धुआं मक्खियों वाली जगह पर छोड़ दें. इससे तेजी से मक्खियां भाग जाएंंगी. आप पुदीने के पत्तों को भी घर में मक्खियों वाली जगह पर रख दें, तो आपको काफी राहत मिलेगी.

फिनाइल डालकर लगाएं पोछा – घर में साफ-सफाई करने के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए, तो मक्खियों से काफी राहत मिल सकती है. पोछा लगाते वक्त अगर आप पानी में थोड़ा सा फिनाइल मिला लें और फिर पोछा लगाएं, तो मक्खियों से आसानी से छुटकारा मिल जाएगा. यह मक्खियां भगाने का बेहद असरदार और पुराना तरीका है.

