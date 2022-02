How To Get Rid Of Mosquitoes: मच्छरों से छुटकारा दिलाने में असरदार हैं ये घरेलू नुस्खे

Mosquitoes Solution: गर्मियों (Summer) के आगाज के साथ ही रोजमर्रा की कई परेशानियां भी दस्तक देने लगती हैं. धूप, धूल, पसीना, मक्खी और मच्छर इन्हीं में से एक हैं. अमूमन चिलचिलाती धूप से बचने और गर्मी से राहत पाने के अनगिनत विकल्प मौजूद रहते हैं. लेकिन मच्छरों (Mosquitoes) से निपटने के तरीके शायद ही कभी असर करते हैं. हालांकि मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए कई लोग कॉयल और लिक्विड रिफिल का भी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इनका असर (Effect) जहां कुछ देर तक ही रहता है. वहीं इनसे निकलने वाला धुआं भी शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

बता दें कि घर में मच्छरों की मौजूदगी डेंगू और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण भी बन सकती है. इसलिए जरूरी है कि समय रहते एहतियात बरती जाये. ऐसे में आप कुछ नेचुरल तरीकों की सहायता से मच्छरों की समस्या से निजात पा सकते हैं.

मच्छरों से छुटकारा पाने का तरीका (How to get rid of mosquitoes)

कपूर है मच्छरों का रामबाण इलाज

गर्मियों में मच्छर अक्सर इतना परेशान कर देते हैं कि इसके चलते आप भरपूर नींद नहीं ले पाते हैं. लेकिन कूपर इस परेशानी को आसानी से हल कर सकता है. इसके लिए सोने से पहले कमरे में कपूर जलाकर रख दें. इसकी महक से मच्छर भाग जाते हैं और आप आराम से चैन की नींद सो सकते हैं.

लैवेंडर होगा मददगार

लैवेंडर की महक काफी तेज होने के कारण मच्छर इससे दूर भागते हैं. ऐसे में आप सोने से पहले कमरे में लैवेंडर रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. जिससे मच्छर आपके कमरे में नहीं आएंगे.

नीम का तेल लगाएं

मच्छरों की समस्या से निजात पाने के लिए आप नारियल के तेल में नीम का तेल मिलाकर शरीर पर लगा सकते हैं. इसकी महक से मच्छर लगभग सात से आठ घंटो तक आपसे दूर रहेंगे.

नीलगिरी का तेल होगा असरदार

नीलगिरी का तेल मच्छरों को भगाने का बेहद असरदार उपाय है. इसकी तेज खुशबू से मच्छर दूर रहना पसंद करते हैं. ऐसे में मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए नीलगिरी के तेल में नींबू का रस मिलाकर बॉडी पर लगा लें. ये नुस्खा मच्छरों को दूर रखने के साथ-साथ त्वचा में भी ग्लो लाने का काम करता है.

लहसुन का करें इस्तेमाल

लहसुन की तेज महक से भी मच्छर दूर रहना पसंद करते हैं. इसलिए मच्छरों को भगाने में लहसुन काफी मददगार हो सकता है. इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले लहसुन को पीस कर पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को थोड़े से पानी में डालकर उबाल लें. पानी में लहसुन का रस उतर जाने के बाद घर के सभी कोनों में इस पानी का छिड़काव कर दें. इससे मच्छर घर में नहीं आएंगे.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

