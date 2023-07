हाइलाइट्स हवा में मौजूद ऑक्‍सीजन के संपर्क में आते ही सेब काला होने लगता है. सिट्रिक फलों के जूस की मदद से इसे रंग बदलने से रोका जा सकता है.

How To Keep Sliced Apples From Turning Brown: सेब एक ऐसा फल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप रोज इसे खाएं तो घर में डॉक्‍टर बुलाने की जरूरत नहीं होती. आप रोजाना सेब का सेवन करें तो ये आपको हेल्‍दी रखता है और बीमारियों से भी बचाता है, लेकिन मुश्किल तब आती है, जब आप इसे बच्‍चों के लंच में काटकर देते हैं. दरअसल, इस फल को काटने के कुछ देर बाद ही ये हवा के संपर्क में आकर ऑक्‍सीडाइज हो जाता है और बदरंग होने लगता है. ऐसे में कुछ ट्रिक्‍स की मदद से आप इसे भूरा होने से बचा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

सेब को भूरा होने से बचाने के तरीके

हरे नींबू का रस

दरअसल, जब हम सेब को काटते हैं तो ये हवा में मौजूद ऑक्‍सीजन के संपर्क में आते ही रासायनिक प्रतिक्रिया करने लगता है. ऐसे में सिट्रिक एसिड ऑक्‍सीजन के इस प्रक्रिया को रोकने का काम करता है. इसके लिए आप एक बर्तन में पानी भरें और इसमें नींबू गाड़ लें. अब आप सेब को काटकर इसमें डालते जाएं. 5 मिनट बाद इसे पानी से निकालें और पोछकर लंच में रख लें. टिफिन तक सेब ताजा दिखेगा.

नमक का इस्‍तेमाल

नमक भी एक प्रिजर्वेटिव होता है जो सेब को भूरा होने से बचा सकता है. आप जब भी सेब काटें तो साथ में एक बाउल में पानी रखें और उसमें एक चम्‍मच नमक डालकर मिला लें. अब सेब के टुकड़ों को काटकर इसमें डालते जाएं. अब जब 5 मिनट हो जाए तो इसे छानकर निकाल लें और ड्राई कर लें. घंटों बाद भी फल काला नहीं होगा.

सोडा का प्रयोग

सोडा में भी सिट्रिक एसिड होता है. यह सेब के काला होने के असर को रोकने में मदद कर सकता है. आप एक बर्तन में नींबू, लाइम सोडा और अदरक का जूस मिलाकर घोल बनाएं. अब इसमें आप सेब को काटकाटकर डाल लें. 3 से 5 मिनट तक छोड़ दें. अब आप इसे निकाल लें और सुखाकर टिफिन में रख लें. सेब ताजा रहेगा.

