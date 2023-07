हाइलाइट्स कॉफी पाउडर को कभी भी फ्रिज में स्‍टोर ना करें. कभी भी नमी वाली जगह पर कॉफी पाउडर ना रखें.

How To Keep Coffee Powder Fragrant: कई लोगों को चाय और काफी पीने का शौक होता है और वे तरह तरह के कॉफी घर पर रखना पसंद करते हैं. लेकिन सही तरीके से ना रखने की वजह से इन महंगे कॉफी का पैकिंग खोलते ही सारी खुशबू और फ्रिगरेंस गायब होने लगता है. ऐसे में इन्‍हें खरीदने के अलावा इन्‍हें सही तरीके से रखना सीखना भी बेहद जरूरी है. अगर आप इन्‍हें रखने का सही तरीका जान लें तो आपकी कॉफी हमेशा तरोताजा रहेगी और इसका स्‍वाद हमेशा रिफ्र‍ेशिंग रहेगा. तो आइए जानते हैं कि आखिर काफी को स्‍टोर करते वक्‍त किन बातों को ध्‍यान में रखना चाहिए.

कॉफी पाउडर को इस तरह करें स्‍टोर

फ्रिज में ना रखें

अगर आप कॉफी के पैकेट को फ्रिज में स्‍टोर करते हैं तो आपका ये तरीका सही नहीं है. यह तरीका कॉफी की क्‍वालिटी और फ्लेवर दोनों को बर्बाद कर देता है. ऐसा करने से फ्रिज का मॉइश्‍चर कॉफी को नुकसान पहुचाता है और फ्रिज में रखी खाने की चीजों के संपर्क में आकर इसका स्‍वाद खराब हो जाता है. इसलिए इसे फ्रिज के बाहर ही स्‍टोर करें, जहां नमी ना हो.

इसे भी पढ़ें : गर्मियों में जल्‍दी खट्टा हो जाता है दही, स्‍टोर करते वक्‍त 5 जरूरी बातों का रखें ध्‍यान, हफ्तेभर तक रहेगा फ्रेश

एयरटाइट कंटेनर का करें इस्‍तेमाल

जब भी आप नया कॉफी खरीदकर घर लाएं तो पैकेट खुल जाने के बाद इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें और ढक्‍कन बंद कर दें. ऐसा करने से ये ऑक्‍सीजन के संपर्क में नही आएगा और लंबे समय तक फ्रेश बना रहेगा. दरअसल, जैसे ही कॉफी पाउडर ऑक्‍सीजन के संपर्क में आता है, ये ऑक्‍सीजनेट हो जाता है और इसके स्‍वाद में अंतर आ जाता है.

इसे भी पढ़ें : डिश वॉशर नहीं, इन 6 चीजों से करें बर्तन साफ, नए जैसे चमकेंगे कड़ाही चम्‍मच

पैकेजिंग और एक्‍सपायरी डेट

जब भी आप कॉफी खरीदें तो इसकी पैकेजिंग पर जरूर ध्‍यान दें, यह भी देखें कि कहीं ये लीक तो नहीं हो रहा, अगर ये सिंपल पैकेट में रखकर बेचा जा रहा है तो निश्चित तौर पर इसका फ्लेवर गायब हो चुका होगा. आप पैकेजिंग के अलावा इसका एक्‍सपायरी डेट भी जरूर चेक करें. प्रयास करें कि पैकेट खुलने के 1 महीने के भीतर इसे खत्‍म कर दें.

ड्राई प्‍लेस पर करें स्‍टोर

कॉफी को ऐसी जगह पर ना रखें जहां नमी हो. इसे हमेशा किचन के सबसे ड्राई एरिया में ही रखना चाहिए. ध्‍यान रहे कि अगर आप इसे किचन में रखते हैं तो ऐसी जगह पर ना रखें जहां खाना बनाते वक्‍त स्‍टीम आता हो. ऐसा करने से इसमें बैक्‍टीरिया पनप जाते हैं और ये खराब हो जाते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks