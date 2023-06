हाइलाइट्स इन तरीकों की मदद से रोटियां मुलायम बनने के साथ साथ टेस्‍टी भी लगेंगी. गुनगुुने पानी में नमक डालकर भी आप आसानी से आटा गूंथ सकते हैं.

How To Knead Dough Faster For Roti: सुबह-सुबह का नाश्‍ता हो या टिफिन पैक करना हो, रोटियों के लिए आटा गूंथना सबसे झंझट वाला काम लगता है. यही नहीं, अगर आप जल्‍द से जल्‍द आटा गूंथ भी लें तो इनसे मुलायम और फूली-फूली रोटियां नहीं बन पातीं. अगर ये बन भी जाएं तो लंच टाइम आते आते ये पापड़ जैसी कड़ी हो जाती हैं. अगर आप भी ऐसी समस्‍याओं से रोज जूझते हैं तो यहां हम बता रहे हैं वे टिप्‍स, जो अक्‍सर मम्मियां या दादी नानी अपनाती आईं हैं. जानते हैं कि हम कम समय में आटा कैसे गूंथ सकते हैं और उनसे मुलायम रोटियां कैसे बना सकते हैं.

मुलायम रोटियों के लिए इस तरह जल्‍दी गूंथे आटा

गुनगुने पानी का प्रयोग

अगर आपको जल्‍द आटा गूंथना है तो आप गुनगुने पानी का इस्‍तेमाल करें. एक परात में आटा लें और इसमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डाल लें. अब उंगलियों से इसे गोल गोल घुमाते हुए इकट्ठा कर लें. फिर हाथ गीलाकर इसे अच्‍छी तरह दबाकर गूंथ लें. बड़ी आसानी से आटा बन जाएगा और रोटियां भी मुलायम बनेंंगी.

पनीर के पानी का करें प्रयोग

अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटियां मुलायम रहें और इसके लिए आटा गूंथने में अधिक मेहनत भी ना लगे तो आप नॉर्मल पानी की बजाय फटे दूध के पानी यानी पनीर के पानी से आटा गूंथें. बड़ी आसानी से आटा मुलायम बनेगा.

तेल का करें प्रयोग

अगर आपके पास कम वक्‍त है और अधिक आटा गूंथना है तो आप आटा में पानी के साथ एक चम्‍मच तेल मिला लें. इसके बाद हाथ में तेल लगाते हुए आटा गूंथते जाएं. इस तरह आपका आटा आसानी से और बड़ी जल्‍दी गूंथ जाएगा.

दूध का प्रयोग

नरम मुलायम आटा के लिए आप दूध का इस्‍तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए आप आटा को परात में डालें और आधा कप दूध इसमें मिलाएं. अब आप जरूरत के हिसाब से पानी मिलाकर इसे गूंथ लें. आटा आसानी से गूंथा जाएगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

