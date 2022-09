कुछ नया सीखने में आ रही है दिक्कत? अपनाएं ये शानदार ट्रिक्स

हाइलाइट्स कोई भी नई चीज सीखने से पहले उस टॉपिक पर रिसर्च करना जरूरी है. काम के प्रति अटल रहें और हार मानने के बजाए परेशानियों का पता करें.

Tips to Try New Things: लाइफ में कुछ न कुछ नया सीखना सभी के लिए जरूरी होता है. नयी चीजें जहां जिंदगी को बेहतर बनाने का काम करती हैं. वहीं नयी चीजें सीखने से लोगों को नए-नए अनुभव भी प्राप्त होते हैं. हालांकि, कुछ लोगों को नई चीजें सीखने में बिल्कुल रुचि नहीं होती है. जिसके चलते कुछ नया सीखने में अक्सर उन्हें दिक्कत आने लगती है. ऐसे में कुछ शानदार ट्रिक्स अपनाकर आप इस मुश्किल को दूर कर सकते हैं.

दरअसल, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने और जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए नई चीजों के बारे में जानना जरूरी होता है. मगर कुछ लोग चाहकर भी नई चीजों और बदलावों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. ऐसे में कुछ तरीकों की मदद से आप अपने अंदर नई तकनीकि और अलग-अलग चीजों के प्रति जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं तो आइए जानते हैं कुछ नया सीखने के टिप्स.

इन आसान तरीकों से सीखें नई चीजें

सूची तैयार करें

कुछ लोगों के मन में सीखने को लेकर रोज नए-नए ख्याल आते हैं. जिसके चलते न सिर्फ आप एक काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं बल्कि नई चीज सीखने को लेकर भी कन्फ्यूज रहते हैं. ऐसे में आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं. इस लिस्ट में आप जो भी सीखना चाहते हैं, उन सभी चीजों को मेंशन कर दें.

टारगेट सेट करें

नई चीजों की लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट में से कोई एक काम चुन लें. अब अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ उस काम को पूरा करें और काम कम्पलीट हो जाने के बाद लिस्ट में दूसरा टारगेट सेलेक्ट कर लें. इससे एक-एक करके आपके काम खत्म होते जाएंगे और नई चीजें सीखने में आपका इंटरेस्ट भी डेवलेप होने लगेगा.

रिसर्च करना न भूलें

कोई भी नई चीज सीखने से पहले उस टॉपिक पर रिसर्च करना जरूरी होता है. रिसर्च की मदद से आप काम करने की स्ट्रैटजी और समय निर्धारित कर सकते हैं. ऐसे में आप बड़े से बड़े काम को भी तय समय सीमा में खत्म कर सकते हैं.

समस्याओं को तलाशें

किसी भी नए काम को करने में दिक्कत आना स्वभाविक है. ऐसे में अपने काम के प्रति अटल रहें और हार मानने के बजाए परेशानियों का पता लगाने की कोशिश करें. इसके लिए समय और बजट से जुड़ी सभी परेशानियों को नोट करें और इन समस्याओं का हल निकालने के विषय में सोचें.

प्लानिंग बनाएं

नए काम को शुरू करते समय अक्सर लोगों को समय और बजट का अभाव जैसी समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है. ऐसे में समय न होने पर हर रोज दिन में थोड़ा समय निकाल कर उस काम को जरूर करें. साथ ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम की शुरूआत करें. इससे कुछ समय में आप काम को इंजॉय करने लगेंगे.

