प्रेशर कुकर में निकालें मिनटों में घी, नहीं पड़ेगी घंटों खड़े रहने की जरूरत, सबसे आसान है तरीका

How To Make Ghee In Pressure Cooker: त्‍योहारों के समय में घर पर दूध की खपत खूब होती है, ऐसे में मलाई जमा करना भी काफी आसान होता है, लेकिन अगर आप व्‍यस्‍तताओं की वजह से घी निकालने में आलस कर रहे हैं तो हम आपका काम आसान बना सकते हैं. यहां हम बता रहे हैं कि घर पर आप किस तरह बिना अधिक मेहनत किए एक किलो घी मिनटों में निकाल सकते हैं. जी हां, इसके लिए आपको सामान्‍य पैन या कढ़ाही नहीं, बल्कि आपको चाहिए प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर की मदद से आप बड़ी आसानी से घर पर मिनटों में ढेरों घी निकाल सकते हैं. यहां हम बता रहे हैं कि आप प्रेशर कुकर में घी किस तरह निकालें.

प्रेशर कुकर में ऐसे निकालें घी

-सबसे पहले आपने फ्रिज में जितना भी मलाई इकट्ठा किया है उसे कुछ देर रूम टेम्‍परेचर में रखें. आधे घंटे बाद मलाई को प्रेशर कुकर में डाल लें और अच्‍छी तरह फैला लें. अब इसमें आधा कप पानी डालें और गैस ऑन करें.

-प्रेशर कुकर का ढक्‍कन लगाएं और हाई फ्लेम पर दो सीटी लगाएं. जब सीटी निकल जाए तो प्रेशर कुकर को खोलें और ढक्‍कन हटाकर आप इसे मीडियल फ्लेम पर रखें. आप ध्‍यान देंगे कि मलाई फटने जैसा दिखेगा. अब आप इसमें चुटकी भर मीठा सोडा डालें और अच्‍छी तरह चम्‍मच से हिलाकर मिला लें. ऐसा करने से घी साफ निकलेगी, स्‍मेल नहीं होगा और ये खराब भी अधिक दिनों तक नहीं होगा.

-जब घी बनता दिखने लगे तो इसमें 1 चम्‍मच पानी डाल लें. ऐसा करने से घी दानेदार बनेगा. कुछ देर में आप देखेंगे कि मावा नजर आ रहा है और ये हल्‍का भूरा रंग का हो रहा है. अब गैस बंद करें और छन्‍नी से छानकर मावा अलग और घी अलग कर लें. इस तरह बाजार जैसा दानेदार घी आप घर पर आसान से बना सकेंगे.

