How To Make Home Like Luxury Hotel Room: अपने आशियाने को सजाना सभी पसंद करते हैं. किसी को लग्‍जरी लुक पसंद होता है तो किसी को कैजुअल लुक. कई लोग अपने घर को आरामदायक और बेस्‍ट लुक देने के लिए दुनियाभर से चीजें इकट्ठा करते हैं और इसे अपने घरों में सजाते हैं. अगर आप भी अपने घर को नया लुक देने की सोच रहे हैं और लग्‍जरी स्‍टाइल पसंद करते हैं तो कुछ उपायों को अपनाकर आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं. इसके लिए आपको अधिक पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं होगी. तो आइए जानते हैं कि आप अपने घर में लग्‍जरी होटल जैसा फील किस तरह ला सकते हैं.

घर को इस तरह दें लग्‍जरी होटल लुक

बेडिंग है खास

होटल के कमरे में सबसे पहली चीज अगर कुछ नजर आती है तो वो है रूम में रखा किंग साइज बेड. जी हां, इस बेड का गद्दा काफी मोटा होता है और इस पर कई लेयर में चादरें लगीं होतीं हैं. ऐसे में अगर आप घर में होटल जैसा फील चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बेडिंग पर ध्‍यान दें और गद्दे में इनवेस्‍ट करें.

रखें हल्‍के और बड़े तकिये

आप रेग्‍युलर तकियों की बजाए बाजार में मिलने वाले उन बड़े तकियों को खरीदें जो काफी हल्‍के और कंफर्टेबल होते हैं. ये आपके बेडिंग के लुक को लग्‍जरी बनाने का काम करेंगे.

बाथरूम को दें नया लुक

लग्‍जरी लुक के लिए आप अपने बाथरूम के लुक में बदलाव करें. हो सके तो सिंक टेबल का इस्‍तेमाल करें और बड़ा सा मिरर लगाएं. साथ ही हैंडवॉश, टॉवल, साबुन, लाइट शेड, शैंपू और साबुन को रखने की जगह बनाएं.

लाइटिंग पर दें ध्‍यान

लग्‍जरी लुक क्रिएट करने के लिए लाइटिंग का इस्‍तेमाल काफी काम आता है. आप अपने घर में होटल का अहसास लाने के लिए डिफरेंट टाइप्‍स की लाइटों का इस्‍तेमाल करें. नेचुरल लाइट को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसपरेंट पर्दे लगाएं.

रूम फ्रेशनर

रूम के अंदर की खुशबू आपके मूड को हर वक्‍त पॉजिटिव रखने का काम करती है. होटल के रूम में भी इसी वजह से भीनी-भीनी खुशबू का इस्‍तेमाल किया जाता है. आप घर पर भी कुछ अच्‍छे अरोमा वाले रूप फ्रेशनर का इस्‍तेमाल करें.

