धनिया-पुदीना को घर पर उगाना चाहते हैं तो अपनाएं ये आसान तरीका

How to plant the mint and coriander: यूं तो धनिया और पुदीना बाजार से बहुत सस्ते दाम में मिल जाता है; लेकिन अगर धनिया और पुदीना घर के आंगन का हो तो वह अधिक फ्रेश और स्वादिष्ट होता है. अपने घर में धनिया और पुदीना जैसे हर्ब्स को उगाना बेहद ही आसान है. इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. और ना ही बाजार से कोई अन्य सामान लाने की आवश्यकता है. कुछ आसान टिप्स से आप कभी भी घर में यह पौधे उगा सकते हैं. अलमैनैक डॉट कॉम के अनुसार हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट,विटामिन,प्रोटीन आदि के साथ – साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि धनिया, पुदीना और करीपत्ता यें ना केवल हमारे खाने का अधिक स्वादिष्ट बनाते हैं, बल्कि इन से शरीर को भरपूर पोषण भी मिलता है.

आइए जानें कैसे घर में उगा सकते हैं धनिया और पुदीना

आपको पुदीना उगाने के लिए बाहर से कोई बीज लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सब्जियों के साथ जो पुदीना लाते हैं, उसी से घर पर इन्हें उगाया जा सकता है. पौधे उगाने के लिए सबसे पहले आपको एक गमला चाहिए. हम तुम लेकर चुनाव अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं. आपको ध्यान रखना है गमले के तले में कुछ छेद हो जिससे ड्रेनेज अच्छे से होता रहे.गमला चुनने के बाद आपको पुदीना लेकर उसे लगभग 10 घंटे के लिए पानी में भिगोने के बाद आप देखेंगे उसमे हल्की जड़े निकली हुई है, जड़ वाले पुदीना को मिट्टी में लगाना है. इसे बहुत जल्दी पुदीना उगेगा.पुदीना के लिए आप लाल मिट्टी, रेत, और गोबर की खाद मिलाकर मिक्स तैयार कर सकते हैं. पौधे को पानी देकर मिट्टी में भी कहीं छेद करने है ताकि नीचे तक पानी जा सके.

पौधे में सीधा पानी ना देकर आप स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं. लगभग 25 दिन में यह पौधे बढ़ने लगेंगे और फिर आपका पुदीना बिल्कुल तैयार हो जाएगा. कोरिएंडर यानी धनिया उगाना बिल्कुल कठिन नहीं है.इसके बीज को मिट्टी और बर्तन में लगाकर आसानी से प्राप्त किया जा सकता हैं.

सुखी मिट्टी को बराबर कर बीजों को लगभग 1 फुट दूर डालें ताकि बीजों में आसानी से पानी दिया जा सके. धनिया लगभग 1 सप्ताह में ही अंकुरित होने लगेगा.

धनिया के अंकुर आने के बाद उसने आप लिक्विड नाइट्रोजन की खाद दे सकते हैं लेकिन खाद देते समय आपको मात्रा का विशेष ध्यान रखना है. एक बार में एक तिहाई से ज्यादा पत्तियां नहीं काटने चाहिए ऐसा करने से पौधा कमजोर हो सकता है. उपयुक्त मात्रा में रोज केवल पानी देने पर भी धनिया अच्छे उग जाता है.

