Tips to Keep Banana Fresh: बाजार से एकदम पीले और बिना दाग वाले केले खरीद कर लाने के एक-दो दिन बाद ही ये काले पड़ने लगते हैं. जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं और इनको खाने का मन भी नहीं करता है. इतना ही नहीं केलों पर काले धब्बे पड़ने के बाद (How to keep banana fresh) इनका स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहता है. ऐसे में जरूरी है कि केलो को सही तरीके से रखा जाये.

दरअसल ज्यादातर लोग रोजाना केला खाना पसंद करते हैं. जिसकी वजह लगभग दर्जन भर केले तो लोग एक साथ में ले ही आते हैं. आमतौर पर लोग इसको किचन प्लेटफॉर्म पर या फिर डायनिंग टेबल पर लाकर नॉर्मल तौर पर रख देते हैं. जिसके दो दिन बाद ही केले काले होने लगते हैं. ऐसे में इनको फ्रेश रखने के लिए आप यहां बताये जा रहे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

केले के डंठल को रैप करें

केलों को काला होने से बचाने के लिए आप आप केलों के डंठल को रैप कर सकते हैं. इसके लिए आप केलों के डंठल पर (उस जगह पर जहां से केला छीलना शुरू करते हैं) अच्छी तरह से पॉलीथिन लपेट दें. इस तरह से केले से निकलने वाली एथिलीन गैस कम रिलीज होती है. जिससे केले दस-पंद्रह दिन तक एकदम फ्रेश बने रहते हैं. ऐसा करने से इनका रंग भी नहीं बदलता है और स्वाद भी जस का तस रहता है.

हैंगर में लगा कर रखें

कई बार केलों को किसी चीज पर रखने से भी ये जल्दी काले होने लगते हैं. ऐसे में केलों को लटका कर रखना बेहतर रहता है. इसके लिए आप बाजार से बनाना स्टैंड खरीद सकते हैं या फिर रस्सी से बांधकर इनको कहीं लटका सकते हैं. बाजार में भी बहुत से दुकानदार केलों को रस्सी से लटका कर ही रखते हैं.

सफेद सिरके की मदद लें

केले जल्दी काले न हों इसके लिए आप सफेद सिरके की मदद भी ले सकते हैं. इसके लिए आप चार-पांच चम्मच सिरके को एक मग पानी में मिक्स कर लें.

इसके बाद इस पानी से केलों को धोकर कपड़े से पोंछ लें. इसके बाद केलों को रखने से ये काफी दिनों तक काले नहीं होते हैं और जल्दी गलते भी नहीं हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

