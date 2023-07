हाइलाइट्स दही को डायरेक्ट तौर पर पूरी ग्रेवी में एड न करें. ग्रेवी में दही मिक्स करते समय गैस की फ्लेम लो रखें.

How to Mix Curd in Gravy: कई डिश ऐसी होती हैं जिनका स्वाद बढ़ाने के लिए ग्रेवी में दही मिक्स किया जाता है. लेकिन कई बार लोगों के सामने ये दिक्कत भी आती है कि ग्रेवी में दही डालने के फौरन बाद (Tips to mix curd in gravy) ही ये फट जाता है. जिसकी वजह से न तो सब्जी देखने में ही अच्छी लगती है और न ही इसका स्वाद पसंद आता है. ऐसे में कुछ आसान तरीकों की मदद से आप ग्रेवी में दही एड कर सकते हैं.

दरअसल ग्रेवी में दही मिक्स करने से सब्जी का टेस्ट दोगुना हो जाता है. इसी वजह से बहुत लोग सब्जी की ग्रेवी तैयार करते समय इसमें दही मिक्स करते हैं. कई बार ग्रेवी में दही डालने के फ़ौरन बाद फट जाता है. ऐसे में अगर ग्रेवी में दही मिक्स करते समय कुछ टिप्स को फॉलो किया जाये, तो इसके फटने के चांस ख़त्म हो जाते हैं, साथ ही सब्जी का स्वाद भी बढ़ जाता है. तो आइये जानते हैं इन तरीकों के बारे में.

एक साथ डायरेक्ट न मिक्स करें दही

ज्यादातर लोग सब्जी की पूरी ग्रेवी में डायरेक्ट तरीके से दही मिक्स कर देते हैं, जिससे ये फट जाता है. इसके लिए आप पहले थोड़ी सी ग्रेवी को किसी बाउल में निकाल कर इसमें दही को मिक्स करें. इसके बाद इस दही वाली ग्रेवी को बाकी ग्रेवी में मिक्स कर दें. इससे दही फटने की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है और सब्जी स्वादिष्ट बनती है.

साथ में नमक न मिक्स करें

बहुत लोग ग्रेवी में दही मिक्स करने के तुरंत बाद ही इसमें नमक भी एड कर देते हैं, जिसकी वजह से दही फट जाता है. इसलिए ग्रेवी में दही मिक्स करने के बाद सब्जी को अच्छी तरीके से पका लें और सब्जी तैयार होने के बाद लास्ट में नमक मिक्स करें. इससे दही फटने का डर नहीं रहता है.

लो फ्लेम पर करें कुकिंग

ग्रेवी में दही मिक्स करते समय कम लोगों का ध्यान ही इस बात पर जाता है कि गैस की फ्लेम हाई है या फिर लो है. दरअसल हाई फ्लेम पर पक रही ग्रेवी में दही डालने से ये फट जाता है. ऐसे में जब भी आप ग्रेवी में दही मिक्स करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान गैस की फ्लेम को लो रखना है. दही मिक्स करने के साथ ही इसको लगातार चलाते भी रहना है, जिससे ये ग्रेवी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाये.

लो फैट दही इस्तेमाल न करें

आमतौर पर खाने में लोग लो फैट दही का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. ऐसे में गर्माहट की वजह से दही ग्रेवी में डालते ही फट जाता है. ऐसे में ग्रेवी में दही एड करने के लिए हाई फैट दही का यूज करना बेहतर रहता है. इससे दही फटने के चांस कम हो जाते हैं.

फ्रिज से निकाल कर सीधे न यूज करें दही

कई बार लोग फ्रिज से निकालकर दही को सीधे ही ग्रेवी में एड कर देते हैं. इससे ठंडा और गर्म तापमान होने की वजह से दही फट जाता है. ऐसे में दही को ग्रेवी में मिक्स करने से कुछ देर पहले फ्रिज से निकाल कर रख लें. जब इसका तापमान सामान्य हो जाये तब ही इसको ग्रेवी में मिक्स करें. इससे भी ग्रेवी में मिलाने पर फटता नहीं है.

कॉर्न स्टार्च की मदद लें.

ग्रेवी में दही मिक्स करते समय फटे नहीं इसके लिए आप कॉर्न स्टार्च का यूज कर सकते हैं. ऐसे में आप दही में थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च मिक्स कर लें. इससे दही का टेम्प्रेचर स्थिर हो जायेगा और इसको ग्रेवी में डालते समय इसके फटने का डर भी नहीं रहेगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Cooking, Lifestyle, Tips and Tricks