आपके भी जूते से आती है बदबू तो इन 5 सिंपल उपायों से पाएं छुटकारा

How to Remove Odor From Shoes: कई बार हमारे जूतों से बदबू आने की वजह से हमें लोगों के बीच शर्मिंदगी उठानी पड़ती है. ऐसे हालात से बचने के लिए अगर हम जूते को बार-बार धोएं तो इससे ये खराब हो सकते हैं. ऐसे में कई लोग जूतों में परफ्यूम लगाकर बदबू दूर करने की कोशिश करते हैं लेकिन इसके बावजूद बदबू जाने का नाम नहीं लेती. अगर आप भी ऐसी समस्‍या से परेशान रहते हैं और इसका उपाय नहीं समझ आ रहा तो हम आपकी मदद कर सकते हैं. दरअसल, जूतों में बदबू की वजह पैरों में पनपने वाले बैक्‍टीरिया होते हैं. ये बैक्‍टीरिया ऑर्गेनिक एसिड- मेथानोथियल, आइसोवेलेरिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड जैसे वेस्‍ट पैदा करते हैं. हालांकि ये बैक्‍टीरिया खतरनाक नहीं होते, लेकिन ये काफी बदबू पैदा करते हैं. ऐसे में इन्‍हें साफ करने के लिए आप कुछ सिंपल घरेलू उपायों की मदद ले सकते हैं.

जूतों की बदबू दूर करने के घरेलू उपाय

बेकिंग सोडा

आप एक कटोरी में 1 चम्‍मच बेकिंग सोडा, 1 चम्‍मच बेकिंग पाउडर और 2 चम्‍मच कॉर्न स्‍टार्च लें और मिलाएं. इसे आप कॉटन मोजे में रखें और रात भर जूतें मे रहने दें. आप चाहें तो इसके साथ कोई एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं.

विनेगर

एक स्‍प्रे बोतल में एक कप विनेगर और 3 कप पानी मिलाकर रखें और इसे जूतों में स्‍प्रे कर दें. सूखने के लिए जूतों को रख दें. कुछ ही घंटों में ये स्‍मेल गायब हो जाएगी और जूता फ्रेश हो जाएगा.

धूप में रखें

कुछ घंटों के लिए जूतों को धूप में रखें. ऐसा करने से इसमें पनपे बैक्‍टीरिया खत्‍म हो जाएंगे और जूता फ्रेश हो जाएगा.

एसेंशियल ऑयल

आप अपने जूतों मे टी ट्री ऑयल या लॉन्‍ग का तेल डालकर कुछ देर छोड़ दें. आप चाहें तो इसके साथ बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी मिलाकर इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

मोजा पहनें

जब आप जूतों के साथ साफ कॉटन का मोजा पहनते हैं तो इससे पैरों से निकलने पसीने को ये मोजा सोख लेते हैं और जूते का सरफेस पसीने के संपर्क में आने से बचा रहता है. इससे पसीने की बदबू जूतों से नहीं आती.

