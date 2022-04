पुरानी साड़ी के बॉर्डर का इस तरह करें इस्तेमाल, किसी भी तरह की आउटफिट बनेगी गॉर्जियस

How To Reuse Old Saree Border : कई बार ऐसा होता है कि खूबसूरत और महंगी साड़ियां रखी-रखी खराब हो जाती हैं और उन्‍हें हम पहन भी नहीं पाते. इन साड़ियों को ना तो फेंकते बनता है और ना ही किसी को देते. ऐसे में अगर आपके पास फट चुकी पुरानी साड़ियों का अच्‍छा खासा कलेक्‍शन हो गया है और आप इन्‍हें नहीं पहनती हैं, हम आपको बताते हैं कि पुरानी साड़ियों के बॉर्डर का आप किस तरह उपयोग कर सकती हैं. आप अपनी इन साड़ियों का बॉर्डर निकाल लें और अपने दूसरे आउटफिट्स को खूबसूरत बनाने में इसका इस्‍तेमाल करें. इस तरह आप किसी भी आउटफिट को इन बॉर्डर की मदद से नया लुक दे सकती हैं. आइए जानते हैं कि आप पुरानी साड़ियों के बॉर्डर का किन चीजों में इस्‍तेमाल कर सकती हैं.

इस तरह करें साड़ी बॉर्डर का इस्‍तेमाल

दुपट्टे पर लगवाएं

अगर आपके पास सिल्‍क या सिफॉन की कोई साड़ी है तो आप इन पर बॉर्डर को लगवा कर साड़ी को हेवी लुक वाला दुपट्टा बना सकती हैं. आप चाहें तो दुपट्टे के रंग के कॉन्‍ट्रास्‍ट कलर वाले बॉर्डर का भी इस्‍तेमाल कर सकती हैं. ये दुपट्टा अब आपके कई सलवार कमीज के लुक को रॉयल बना सकता है.

बनाएं लहंगे का बॉर्डर

अगर आपके पास कोई लॉन्‍ग स्‍कर्ट है या बहुत ही लाइट वेट का लहंगा है तो आप इसके निचले हिस्‍से पर अपनी बनारसी या जड़ीदार साड़ी का बॉर्डर लगवाएं. इससे लहंगे का घेर हेवी होगा और ये दिखने में भी काफी रॉयल लगेगा. आप चाहें तो इससे मैच करता पैच वर्क स्टिकर लहंगे और दुपट्टे पर लगा सकती हैं.

साड़ी बेल्ट बनाएं

अगर आपके पास कोई पुरानी जरीदार साड़ी है तो इसके बॉर्डर से आप खूबसूरत साड़ी बेल्‍ट बनवा सकती हैं. इन दिनों ये काफी फैशन में भी है और ये आपकी साड़ी को सेट रखने में भी मदद करता है.

ब्लाउज पर लगवाएं

अगर आप अपने प्‍लेन ब्‍लाउज पर कढ़ाई करवाना चाहती हैं तो आप ब्लाउज की स्‍लीव्‍स या बैक पर पुरानी साड़ी का बॉर्डर काटकर लगवाएं. इसका इस्तेमाल आप ब्लाउज की नेक लाइन पर भी कर सकती हैं.

सिंपल साड़ी पर लगवाएं

अगर आपके पास कोई प्‍लेन सिफॉन या जॉजेट की साड़ी है तो आप अपनी पुरानी साड़ी के बॉर्डर को इन पर लगवा सकती हैं. इससे आपकी सिंपल साड़ी को हैवी और डिजाइनर लुक मिलेगा.

