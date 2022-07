हाइलाइट्स सेहत के लिए जरूरी है कि आप ऑर्गेनिक तरीके से टमाटर को पकाएं. केले के साथ हरे टमाटर रखने से ये दोगुनी तेजी से पकने लगता है.

How To Ripen Green Tomatoes At Home: लाल टमाटर ना केवल सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, बल्कि स्‍वाद में भी ये काफी लाजवाब होता है. सब्‍जी बनाने से लेकर, सलाद, सूप, सॉस या चटनी में भी लोग इसका इस्‍तेमाल करना पसंद करते हैं. ऐसे में अगर आप अपके पास लाल टमाटर की बजाय हरे टमाटर हैं तो आप इन्‍हें बिना कोई हानि पहुंचाए लाल बना सकते हैं. ये ना केवल स्‍वाद को बेहतर बनाएगा साथ ही साथ ये ऑर्गेनिक तरीके से टमाटर को लाल करेगा. तो आइए आज हम आपको नेचुरल तरीके से हरे टमाटर को लाल बनाने का आसान तरीका बताते हैं.

हरे टमाटर को इस तरह करें लाल

चावल में रखें

ये सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन आप चावल की मदद से हरे टमाटर को लाल बना सकते हैं. इसके लिए आपको बस एक पेपर में कच्चे टमाटर को अच्छे से लपेटना होगा और टमाटर को चावल की बोरी या डिब्बे में डालकर अच्छी तरह से ढंक देना होगा. ऐसा रखने से 2 से 3 दिन बाद ही ये टमाटर पक जाएंगे और लाल हो जाएंगे.

केले के साथ रखें

एक कार्टन बॉक्‍स लें और उसमें एक दो ऐसा केले रखें जो अभी भी थोड़ा हरे हों. जब आप इसके साथ हरा टमाटर रखेंगे तो इनके पकने की स्‍पीड काफी अधिक हो जाएगी.

कार्बाइड का उपयोग

अगर आप कच्‍चे टमाटर को लाल करने के लिए हफ्ते भर का इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कार्बाइट की मदद ले सकते है. सबसे पहले कच्चे टमाटर को पेपर में अच्छे से लपेट लें और इसे किसी कार्टून बॉक्स में रखें. अब कार्बाइड को किसी पेपर में अच्छे से लपेटकर टमाटर के बॉक्स में डाल दें. अब बॉक्स के ऊपर से जूट की बोरी रखें. 2 दिन में ही टमाटर पक जाएंगे.

एथिलीन का इस्तेमाल

हरे टमाटर को पकाने के लिए एथिलीन का भी इस्तेमाल किया जाता है. हरे टमाटर को लाल बनाने में ये ट्रिक काफी कारगर है. इसके लिए सबसे पहले कच्चे टमाटर को सूती कपड़े में रखें और टमाटर को किसी पेपर बॉक्स में रखें. अब साथ में एथिलीन भी रखें. अब ऊपर से जूट की बोरी रख दें. दो दिन में टमाटर लाल हो जाएंगे. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

