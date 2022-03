स्मार्ट लुक पाने के लिए शर्ट के हिसाब से पहनें टाई, ये टिप्स करें फॉलो

How to select tie: हम में से कई लोग फॉर्मल कपड़ों के साथ टाई पहनना पसंद (Like) करते हैं. टाई पहनने से इंसान के व्यक्तित्व में निखार के साथ-साथ एक जेंटल लुक भी आता है, लेकिन मुसीबत तो वहां आ जाती है जब हम अपनी शर्ट के साथ टाई को मैच नहीं कर पाते. ऐसा अमूमन हर व्यक्ति (Person) के साथ होता है.

अगर शर्ट के साथ टाइम मैच नहीं की तो लुक थोड़ा अजीब हो जाता है. ऐसे में यदि आप किसी इंटरव्यू (Interview) के लिए जा रहे हैं और फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहते हैं. तो एक परफेक्ट टाई बहुत जरूरी है. तो चलिए जानते हैं कि किस शर्ट के साथ किस कलर और डिजाइन वाली टाई को मैच करवाएं.

ऐसे करें टाई का चुनाव

टाई को सलेक्ट करते समय हमेशा शर्ट के कलर को ध्यान में रखें. जिस तरह हम शर्ट के हिसाब से अपने जूते सेलेक्ट करते हैं. उसी तरह शर्ट के कलर को ध्यान में रखते हुए टाई का चुनाव करें. यदि आप व्हाइट शर्ट पहन रहे हैं तो ब्लू या ब्लैक टाई इस पर अच्छी लगेगी.

सॉलिड कलर की शर्ट के साथ ज्यादातर कलर्स और प्रिंट्स वाली टाई आसानी से मैच हो जाती है. जैसे नीली शर्ट के साथ लाल टाई, गुलाबी शर्ट के साथ नेवी ब्लू टाई भी पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जिस कलर की शर्ट के साथ अब जो भी टाई पहनें वह थोड़ी डिजाइन वाली हो. यदि आप सॉलिड शर्ट के साथ सिंपल टाई पहनेंगे तो यह थोड़ी सी बोरिंग नजर आएगी.

अगर आप स्मॉल चेक या पैटर्न वाली शर्ट पहन रहे हैं तो उसके साथ सिंपल या हल्की डिजाइन वाली टाई पहनें. इसके अलावा शर्ट का पैटर्न या चेक बड़े आकार का है तो छोटे पैटर्न या डिजाइन वाली टाई चुनें.

डेनिम शर्ट के साथ यदि आप टाई पहनना चाह रहे हैं. तो यह आपका बिल्कुल सही सलेक्शन है. यह आपको थोड़ा ट्रेंडी लुक देता है. डेनिम शर्ट के साथ आप ट्रेक्सचर वाली टाई या पैटर्न वुल टाई पहन सकते हैं. इस तरह के शर्ट के साथ सिल्क टाई पहनने से थोड़ा सा बचना चाहिए.

भारत में फॉर्मल शर्ट में चेक शर्ट सबसे ज्यादा प्रचलित है. ज्यादातर पुरुष चेक शर्ट पहनना पसंद करते हैं. यदि आप भी चेक शर्ट पहनते हैं तो इस शर्ट के साथ सॉलिड या हल्की क्रॉस लाइन वाली टाई पहन सकते हैं. चेक शर्ट के साथ कभी भी प्लेन टाई नहीं पहननी चाहिए.

