How To Sharpen Knife With Newspaper: ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच है कि आप न्‍यूज पेपर की मदद से अपने चाकू की धार को तेज कर सकते हैं. कई बार किचन में सब्‍जी काटने के लिए हम चाकू उठाते हैं, लेकिन काटते वक्‍त ध्‍यान में आता है कि चाकू की तो धार ही नहीं है.

ऐसे में तुरंत बाजार जाकर इन पर धार करवाना होता है. कई लोग धार खत्म हो चुके चाकू को बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसे में आज हम आपको एक जापानी ट्रिक बताते हैं, जिसमें सैंड पेपर या स्‍टोन की जगह न्यूज पेपर की मदद से आप चाकू की धार को तेज कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

सबसे पहले लें न्‍यूज पेपर

कलर न्‍यूज पेपर की बजाय आप घर पर रखें किसी ब्‍लैक इंक वाले अखबार को लें. इस बात का ध्‍यान रखें कि अखबार बहुत ज़्यादा पुराना न हो और उसकी इंक फेड ना हुए हो. दरअसल, ब्लैक इंक एक फाइन पॉलिश की तरह काम करती है और इसमें मौजूद ग्रिट से चाकू पर धार किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: आसानी से साफ नहीं होते हैं जले हुए बर्तन, तो इन तरीकों से चमकाएं

अब चाकू को इस तरह रखें

चाकू की धार एक तरफ करनी हो तो उस तरफ को अखबार पर फ्लैट रखें. अगर दो तरफा ब्लेड है, तो ये प्रोसेस दूसरी तरफ से भी करें. ध्यान रखें कि पेपर पर ज़्यादा दबाव न डालें. इससे आप चोटिल हो सकते हैं.

इस तरह रगड़ें

आप जिस तरह पत्थर पर चाकू को घिसते हुए धार तेज करते हैं, उसी तरह अखबार पर इसे रगड़ें. पेपर पर आर-पार घिसते हुए चाकू को फ्लैट रखें. चाकू फ्लैट रहने से ही धार तेज होगी. ऐसा आप 5 से 10 मिनट तक रुक-रुक कर करते रहें.

इस तरह धोएं

धार होने के बाद चाकू को साफ कर लें, जिससे चाकू पर लगा ग्रेफाइट हट जाए. इसके बाद पहले अखबार को काटें. चाकू की धार तेज लगे, तो इसे गर्म पानी में एक बार धो लें.

ये भी पढ़ें: मिट्टी के बर्तन अगर करते हैं इस्तेमाल, तो इन 5 तरीकों से करें इनकी साफ-सफाई

अब करें इस्‍तेमाल

गर्म पानी से चाकू को साफ करने के बाद आप इससे कोई भी सब्‍जी को काट सकते हैं. हर तरह के चाकू को आप इस तरह तेज कर सकते हैं. पारंपरिक चाकू जो बहुत अधिक पतले होते हैं, उन्‍हें तेज करने के लिए ये तरीका बेस्‍ट होता है.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks