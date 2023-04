खाना पकाते समय कुकर की सीटी से निकलता है पानी, 5 टिप्स की लें मदद, गैस चूल्हा भी रहेगा एकदम क्लीन

हाइलाइट्स कुकर की रबड़ ढीली होने पर ढक्कन को आटे की लोई से सील कर दें. कुकर में खाना बनाते समय गैस की फ्लेम और पानी की मात्रा का खास ख्याल रखें.

How to Use Pressure Cooker: कुकिंग के दौरान कुकर का इस्तेमाल काफी आम होता है. ऐसे में चीजें उबालने से लेकर दाल और चावल पकाने के लिए ज्यादातर लोग कुकर (Pressure cooker) की मदद लेते हैं. हालांकि कई बार खाना पकाते समय कुकर का पानी सीटी से बाहर निकलने लगता है. ऐसे में 5 आसान टिप्स की मदद से आप ना सिर्फ कुकर के पानी को बहने से रोक सकते हैं बल्कि गैस चूल्हे को भी बिल्कुल क्लीन रख सकते हैं.

वैसे तो कुकर में खाना काफी जल्दी बनता है. मगर कुकर का पानी बाहर निकलने से ना सिर्फ गैस चूल्हा गंदा हो जाता है बल्कि किचन और कुकर को साफ करने में भी काफी समय बर्बाद हो जाता है. इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कुकर का इस्तेमाल करने के कुछ टिप्स, जिसकी मदद से आप कुकर और किचन को साफ रख सकते हैं.

रबड़ चेक करें

कई बार कुकर के ढक्कन में लगी रबड़ ढीली हो जाती है. जिसके चलते कुकर का पानी बाहर आने लगता है. ऐसे में आप कुकर की रबड़ को समय-समय पर चेक कर सकते हैं. वहीं रबड़ ढीली होने पर आप ढक्कन को आटे की लोई या टेप से सील कर सकते हैं. जिससे पानी बाहर नहीं निकलेगा.

ये भी पढ़ें: ग्रेवी वाली सब्जी में तेल ज्यादा हो जाए तो फॉलो करें ये टिप्स, एक्स्ट्रा ऑयल होगा बैलेंस

सीटी को साफ करें

कई बार कुकर की सीटी में खाना फंस जाता है. वहीं सीटी गंदी होने पर कुकर में भाप नहीं बनती है. ऐसे में कुकर की सीटी को खोलकर चेक कर लें और इसे अच्छी तरह से साफ करने के बाद ही कुकर में लगाएं. जिससे कुकर का पानी बाहर आने का डर नहीं रहेगा.

तेल अप्लाई करें

कुकर का पानी बाहर आने से रोकने के लिए आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में कुकर के ढक्कन के चारों तरफ तेल अप्लाई कर दें. इससे कुकर का पानी बाहर नहीं आएगा.

ये भी पढ़ें: चुकंदर खाने के बाद फेकें नहीं छिलके, कुकिंग में ऐसे करें इस्तेमाल, मिनटों में तैयार होंगे कई लजीज पकवान

ठंडे पानी का इस्तेमाल करें

ठंडे पानी की मदद से भी आप कुकर के पानी को बाहर आने से रोक सकते हैं. ऐसे में कुकर से पानी निकलने की स्थिति में ढक्कन खोलें और इसे ठंडे पानी से धोकर दोबारा कुकर में लगा दें. इससे पानी कुकर के अंदर ही रहेगा.

आंच और पानी पर ध्यान दें

कुकर में ज्यादा पानी डालने या कुकर को हाई फ्लेम पर रखने से पानी बाहर आने लगता है. इसलिए कुकर में खाना बनाते समय पानी की मात्रा का खास ख्याल रखें. साथ ही गैस को भी मीडियम फ्लेम पर सेट कर दें. जिससे कुकर का पानी बाहर नहीं निकलेगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Cooking, Lifestyle, Tips and Tricks