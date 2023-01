हाइलाइट्स पनीर को पानी में डुबोकर रखेंगे तो ये अधिक दिनों तक फ्रेश‍ रहेगा. फ्रेश पनीर का स्‍वाद अच्‍छा होता है और ये खाने के स्‍वाद को बढ़ा देता है.

How To Store And Cut Paneer: वेजिटेरियल घरों के फ्रिज में आपको पनीर आसानी से दिख जाएगा. पनीर प्रोटीन से भरपूर होता है और स्‍वाद में भी काफी अच्‍छा होता है. इसकी मदद से आसानी से जायकेदार खाना बनाया जा सकता है जिसे घर के सभी सदस्‍य पसंद करते हैं. लेकिन अक्‍सर हम पनीर घर खरीदकर तो ले आते हैं लेकिन अगर इसे दो दिन के अंदर बनाकर खत्‍म ना किया जाए तो ये कड़े हो जाते हैं और इनमें से स्‍मेल आने लगती है. ऐसे में यहां आज हम मास्‍टर शेफ पंकज भदौरिया के टिप्‍स लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप जान सकते हैं कि पनीर को किस तरह से घर में लंबे समय तक फ्रेश स्‍टोर किया जा सकता है. यही नहीं, इसे काटने का आसान तरीका भी पंकज बता रही हैं.

पनीर इस तरह करें स्‍टोर

अपने इंस्‍टाग्राम पोस्‍ट पर वीडियो शेयर करते हुए शेफ पंकज ने बताया कि पनीर को हफ्तेभर फ्रेश करने के लिए आप एक कटोरी या बाउल लें और उसमें पानी भर दें. अब पनीर को इस पानी से भरे बाउल में डुबोकर फ्रिज में रख रखें. आप चाहें तो पनीर को टुकड़ो को काटकर भी रख सकते हैं.

इसके अलावा अगर आप पनीर को लंबे समय तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो पानी में एक चम्‍मच नमक भी डाल दें. इस बात का ध्‍यान रखें पनीर पानी में अच्‍छी तरह से डूबा हुआ हो.

जब भी इस बाउल को फ्रिज में रखें तो उसे ढंकें जरूर. हर 2 दिनों में बाउल और पानी को बदल कर रख दें. अगर आप हफ्ते में दो दिन पानी चेंज करेंगे तो पनीर को 15 दिनों तक स्‍टोर किया जा सकता है.

इस तरह काटें पनीर को

आमतौर पर हम चाकू की मदद से पनीर को काटते हैं. लेकिन आपको बता दें कि आप धागे की मदद से भी आसानी से पनीर को काट सकते हैं. इसके लिए पहले आप पनीर को धो लें और लंबे धागे को चॉपिंग बोर्ड पर रख लें. इसके ऊपर पनीर को रखें और धागे को खींच कर पनीर को काट लें. ये पनीर काटने का आसान तरीका है.

