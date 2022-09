अपने लैदर बैग की इस तरह करें देखभाल, हमेशा रहेगा नए जैसा

हाइलाइट्स लेदर बैग को समय-समय पर धूप जरूर दिखाएं. लेदर बैग को पानी से बचाना जरूरी होता है.

How to take care of leather bags: लैदर बैग दिखने में जितने क्‍लासी होते हैं, उन्‍हें देखभाल की उतना ही अधिक जरूरत पड़ती है. सही देखभाल की मदद से इन्‍हें आप सालों-साल नया जैसा रख सकते हैं. अगर आप ये सोच रहे हैं खरीदकर आप इन्‍हें संभाल कर रख देंगे तो ऐसा करने पर भी इन पर फफूंद लग सकती हैं. ऐसे में जब भी आप लेदर की कोई चीज खरीदें तो पहले इसके केयर के उपायों को जरूर जान लें.

यहां हम आपको बताते हैं कि आप अपने लैदर बैग को लंबे समय तक संभालकर किस तरह रख सकते हैं जिससे ये सालों-साल नया दिखें.

इस तरह रखें लैदर बैग का ख्‍याल

धूप दिखाना जरूरी

अगर आपके पास लैदर बैग है और आप उसे बड़े प्‍यार से संभालकर कहीं वॉर्डरोब में रखकर निश्चितं हो गए हैं तो आपको बता दें कि हो सकता है कि ये रखे रखे हीं खराब हो जाएं. दरअसल, इन्‍हें समय समय पर धूप दिखाना बहुत ही जरूरी होता है. बरसात के मौसम में इनमें नमी बन जाती है और ये बिना इस्‍तेमाल किए ही खराब हो सकते हैं.

पानी से बचाएं

लैदर बैग को पानी से बचाना जरूरी होता है. ये वाटरप्रूफ नहीं होते और गीला होने पर खराब हो सकते हैं. ऐसे में बैग को गीला होने से बचाने के लिए आप इन पर वाटरप्रूफ पॉलिश कर सकते हैं. इसके इस्तेमाल से लैदर की चमक बनी रहती है और ये पानी के प्रभाव से बचे रहते हैं.

दाग लगने से बचाएं

अगर आपके हाथों में क्रीम या फिर तेल लगा हो तो आप बैग को डायरेक्ट टच ना करें. ऐसा करने से आपके बैग पर हाथ के निशान लग सकते हैं. अगर कभी क्रीम या ग्रीस का दाग लग जाए तो सूखे कॉटन के कपड़े से रगड़कर इन्‍हें साफ करें. इसे साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें.जब भी बैग में कोई मेकअप प्रोडक्‍ट या खाने पीने की चीज रखें तो यह ध्‍यान रखें कि ये लीक ना हों. इसके लिए आप पाउच का इस्‍तेमाल करें.

परफ्यूम से बचाएं

लैदर बैग में कभी भी परफ्यूम या सेंट आदि छिड़कने का प्रयास ना करें. ऐसा करने से इन पर दाग हो सकता है. इन पर सैनेटाइजर का इस्‍तेमाल भी नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से इन पर सफेद दाग बन सकते हैं.

दाग हटाने का तरीका

अगर आपके लैदर बैग में खाना या कोई चीज गिर गया है ता आप रुई और अल्‍कोहल डालकर इसे साफ करें. इसके बाद बैग को थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें. आप इन्‍हें हल्‍का लिक्विड सोप से वाइप कर धूप में रख सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

