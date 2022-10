हाइलाइट्स कपड़ों को बेबी शैंपू से साफ करें. स्‍टीम प्रेस से कपड़ों को प्रेस करें.

How To Unshrink Your Clothes: कई बार हम अपने नए कपड़ों की सफाई करते हैं और जैसे ही इन्‍हें मशीन में साफ कर धूप में डालते हैं तो पता चलता है कि ये कपड़े तो साइज में आधे हो गए. मसलन, कभी कंधे से टाइट हो गए तो कभी किसी शर्ट का बटन लगाना मुश्किल हो गया. इस समस्‍या की वजह से कई बार हम अपने फेवरेट ड्रेस को भी दोबारा पहन नहीं पाते और तमाम कोशिशों के बाद भी ये पुराने साइज के नहीं होते. अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो हम यहां कुछ सिंपल और उपयोगी घरेलू नुस्‍खे बताते हैं जो आजमाए हुए हैं और इनकी मदद से आप आसानी से सिकुड़ चुके कपड़ों को ठीक कर सकते हैं.

सिकुड़े कपड़ों को इस तरह करें ठीक

फिर से करें साफ

अगर कपड़े सिकुड़ गए हैं तो आप उन्‍हें फिर से साफ करें और हैंगर में लटका दें. ऐसा करने से हो सकता है कि आपका टीशर्ट या शर्ट अपने पुराने साइज में लौट जाए.

मशीन वाश

कई बार हाथ से साफ करने की वजह से कपड़े सिकुड़ जाते हैं. ऐसे में अगर आप इन्‍हें साफ करने और ड्राई करने के लिए फ्रंट ओपनर वॉशिंग मशीन का इस्‍तेमाल करें तो ये नहीं सिकुड़ेंगे.

बेबी शैंपू

आप गुनगुना पानी लें और इसमें एक ढक्‍कन बेबी शैंपू डालें और मिलाएं. अब सिकुड़े हुए कपड़े को धोकर एक तौलिए पर फैलाएं और इसकी मदद से इसे सुखाएं. ऐसा करने से इनकी सिकुड़न ठीक हो जाएगी.

स्‍टीम आयरन

अगर कपड़ा सिकुड़ गया है तो आप एक अच्‍छा सा स्‍टीम आयरन लें और अच्‍छी तरह से कप़ड़े को प्रेस करें. ऐसा करने से कपड़े की सिकुड़न ठीक हो जाएगी.

बोरेक्‍स

पानी में बोरेक्‍स पाउडर मिलाएं और इसमें कपड़े को डाल दें. अब इसे धोकर अच्‍छी तरह से झाड़ें और पसारें.

वेट का करें प्रयोग

अगर आपका जैकेट सिकुड़ गया है तो आप जैकेट को पानी में धोएं और एक मजबूत हैंगर में इसे टागें. अब अगर हाथ का हिस्‍सा छोटा हुआ है तो इस पर वेट लटकाकर बांध लें. ऐसा करने से ये खिंच कर ठीक हो जाएंगे.

लेबल पढ़ें

जब भी कपड़े की सफाई करें तो पहले उसके कॉलर पर दिए गए लेबल को जरूर पढ़ लें. दी गई जानकारी के अनुसार ही कपड़े को धोएं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

