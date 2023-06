हाइलाइट्स लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पर हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं. पत्तों को पीला पड़ने से रोकने के लिए भी आप हींग का यूज कर सकते हैं.

Tips to Use Hing for Gardening: पौधों को हरा-भरा रखने के लिए लोग तरह-तरह के गार्डनिंग टिप्स फॉलो करते हैं. लेकिन कई बार काफी केयर के बावजूद भी पौधे कभी मुरझाने लगते हैं. तो कभी इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं. इतना ही नहीं पौधों में कीड़े लगने की समस्या भी बहुत ही आम है. ऐसे में आप चाहें तो हींग (Asafoetida) का इस्तेमाल पौधों की देखभाल के लिए कर सकते हैं.

वैसे हींग का इस्तेमाल नॉर्मल तौर पर खाने की चीजों के लिए ही किया जाता है. लेकिन बता दें कि पौधों की बेहतर देखभाल के लिए भी हींग का इस्तेमाल बेस्ट हो सकता है. तो आइये जानते हैं गार्डनिंग में हींग का इस्तेमाल करने के कुछ शानदार तरीके.

पत्तों को पीला पड़ने से रोकने के लिए

कई बार पौधों की अच्छी तरीके से देखभाल करने के बावजूद इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं. जिसकी रोकथाम के लिए आप हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए एक चम्मच हींग लेकर इसको एक गिलास छाछ में मिक्स कर के घोल बना लें. फिर इस घोल से पौधों पर छिड़काव करें. इससे पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे साथ ही मुरझाएंगे भी नहीं.

कीड़ों को दूर रखने के लिए

केवल बारिश के मौसम में ही नहीं बल्कि हर किसी मौसम में पौधों में कीड़े लगने की समस्या भी बहुत ही आम है. जो तरह-तरह के कीटनाशक इस्तेमाल करने पर भी दूर नहीं होती है. ऐसे में आप आधा चम्मच हींग को एक बाउल पानी में मिलाकर घोल तैयार कर लें. फिर हींग के इस पानी से पौधों पर स्प्रे करें. ये बेहतर कीटनाशक के तौर पर काम करता है, जिससे पौधों में कीड़े लगने का डर नहीं रहता है.

लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पर करें इस्तेमाल

हींग का इस्तेमाल फर्टिलाइजर के तौर पर भी किया जा सकता है. इसके लिए आप आधा बाल्टी पानी ले लें. फिर इसमें एक कटोरी चाय की पत्ती और आधा चम्मच हींग को मिक्स करके एक हफ्ते के लिए ऐसे ही रख दें.

फिर एक गिलास की मदद से इस लिक्विड फर्टिलाइजर को पौधों में थोड़ा-थोड़ा डालें. इससे आपको पौधों में किसी और तरह की खाद इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

