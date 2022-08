हाइलाइट्स आजादी का जश्‍न मनाने के लिए ज्यादातर लोग पतंग उड़ाना पसंद करते हैं. 15 अगस्त पर हर उम्र के लोग पतंगबाजी में भाग लेते हैं.

How To Make Kite At Home: हर साल 15 अगस्‍त को देश धूमधाम से स्‍वतंत्रता दिवस का जश्‍न मनाता है. आजादी के जश्‍न को सेलिब्रेट करने के लिए देश भर में अलग-अलग आयोजन किये जाते हैं और लोग तिरंगे के रंग में सराबोर होकर आजादी का उत्‍सव मनाते हैं. एक तरफ जहां घर-घर में तिरंगा लहराता नजर आता है, वहीं आसमान पतंगों से पटा होता है. इस दिन पतंग उड़ाने वाले हर उम्र के होते हैं.

लोग आज के दिन परिवार-दोस्‍तों के साथ पतंग उड़ाते है. और मिठाइयां बाटते हैं. कई स्कूलों में कुछ दिन पहले पतंग बनाने की प्रतियोगिता भी रखी जाती है. ऐसे में अगर आप घर पर पतंग बनाना चाहते हैं तो यहां हम कुछ आसान तरीका बता रहे हैं.

पतंग बनाने का आसान तरीका

पहला स्‍टेप

पतंग का ढांचा बनाने के लिए झाड़ू की सींक या पतली लकड़ी की छड़ी लें. अब एक सींक को हॉरिजॉन्‍टल रखें और दूसरे को उस पर रखते हुए वर्टिकल रखें. इस बात का ध्‍यान दें कि हॉरिजॉन्‍टल छड़ी वर्टिकल रखी जाने वाली छड़ी से लंबी हो. अब दोनों को टी शेप देते हुए बीच से मजबूत धागे से बांध दें.

दूसरा स्‍टेप

अब न्यूज पेपर या तिरंगे के कलर का पेपर लें और इसे चौकोर आकार में काट लें. ध्यान रहे कि ये छड़ी से तैयार फ्रेम के ये बराबर हो. यह भी ध्‍यान रहे कि कागज में कहीं कोई छेद न हो. अब कागज को फ्रेम से बांधने के लिए 2 छेद बनाएं.

तीसरा स्‍टेप

अब कागज और फ्रेम को चिपकाने के लिए आपको गोंद और छोटे-छोटे कागज के टुकड़ों की जरूरत होगी. इनकी मदद से आप पतंग के किनारों को मजबूती से चिपकाएं.

चौथा स्‍टेप

पतंग के लिए मजबूत धागा जरूरी है. धागा को मजबूती देने के लिए आप धागे को डबल करें और पतंग में बांधें. इसके लिए आप सींक के दोनों तरफ छेद में इसे डालें और मजबूती से बांधे. आपकी पतंग तैयार है.

पतंग बनाने के टिप्‍स

झाड़ू की सीक का इस्तेमाल करें.

न्‍यूज़ पेपर की जगह तिरंगा के कलर वाला कागज लें.

आप बड़े आकार की पॉलीथीन से भी पतंग बना सकते हैं.

आप ग्‍लू की जगह आटे के घोल का भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

बच्‍चों के लिए आप पतंग पर डिजाइन्स बना सकते हैं.

