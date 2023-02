तकियों से आने लगी है बदबू? साफ करने के जान लें 5 सही तरीके, तेल के दाग भी हो जाएंगे गायब

हाइलाइट्स तकियों को साफ करना काफी चैलेंजिंग काम लगता है. आप तकियों को नियमित धूप में रखें जिससे जर्म खत्‍म हो.

How To Clean Pillow At Home: हम रोज जिन तकियों पर सिर रखकर सोते हैं उनकी सफाई भी बहुत ही जरूरी होती है. आमतौर पर लोग बेडशीट या पिलो कवर तो साफ कर लेते हैं, लेकिन यह नहीं ध्‍यान देते कि जिन तकियों पर हम रोज सो रहे हैं उन पर डेड स्किन, टूटे बाल, हेयर ऑयल, क्रीम, डस्‍ट आदि चिपकते रहने से जर्म व बैक्‍टीरिया घर बना लेते हैं. हालांकि तकिये पर लगा साफ कवर काफी हद तक इन्‍हें हमारे संपर्क में आने से रोकते हैं ,लेकिन रात में 6 से 8 घंटे तक लगातार सिर रखकर सोने से एलर्जी की आशंका बनी रहती है. यही नहीं, कई बार तो छींक, कफ, सिर में दर्द या स्किन पर पिंपल्‍स आदि भी इनकी वजह से होने लगते हैं. तो आइए जानते हैं कि आप घर पर तकियों की सफाई किस तरह करें.

तकियों को घर पर साफ करने के आसान तरीके

माइक्रोफाइबर तकिये की सफाई

अगर आप माइक्रोफाइबर पिलो का इस्‍तेमाल करते हैं तो बता दें कि आप इन्‍हें आसानी से अपने वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं. मशीन में धोने के लिए पहले आप इन्‍हें किसी बड़े टब में 15 मिनट साबुन पानी में डुबोकर छोड़ दें. इसके बाद तकिये को मशीन में डालें और सेफ मोड में साफ करें. फिर इसे अच्‍छी तरह झाड़कर टेबल पर रखें और धूप में दिनभर छोड़ दें. आपका माइक्रोफाइबर तकिया आसानी से साफ हो जाएगा.

फोम वाले तकिये की सफाई

फोम वाले तकिये को आप मशीन में साफ नहीं कर सकते हैं. ऐसा करने से ये खराब हो जाएंगे. इसके लिए आप पहले इनका कवर उतारें और किसी बड़े बाल्‍टी में सा‍बुन पानी बनाएं. अब इसमें फोम को डालकर 10 मिनट के लिए भिगो दें. अब आप इसे साफ पानी में खंगाल लें और धूप में खड़ा कर दें. धीरे धीरे सारा पानी निकल जाएगा और ये क्‍लीन हो जाएंगे.

इसे भी पढ़ें : कॉकरोच भगाने के लिए जहरीले कीटनाशक नहीं, 5 घरेलू चीजों का करें इस्तेमाल, मिनटों में हो जायेंगे गायब

फेदर वाले तकिये की सफाई

अगर आपका तकिया फेदर वाला है तो इन्‍हें वेट ड्राई ना करें. आप इन्‍हें ड्राई क्‍लीन करने के लिए इनका कवर निकाल लें और और फेदर को धूप में किसी चादर पर फैलाकर रख दें. कवर को साबुन से धो लें. 3 से 4 घंटे बाद जब कवर सूख जाए तो इसमें फेदर को डालकर आप सिलाई कर लें.

रूई वाला तकिया

रूई वाले तकिये की अगर आप डीप क्‍लीनिंग करना चाहते हैं तो आप इसका कवर निकाल लें और इसे मशीन या हाथ की मदद से साबुन से साफ कर लें. ज‍बकि तकिये की रूई को आप चादर पर फैलाकर दो से तीन दिन तक धूप में रखें. आप चाहें तो इसे बाजार ले जाकर धुनकी से धुनवा भी सकते हैं. ऐसा करने से ये बिलकुल नए से हो जाएंगे. इसके बाद इन्‍हें फिर से कवर में डालें और सिल लें.

ये भी पढ़ें: ऐसे करें करी पत्ते के पौधे की देखभाल, बेहतर ग्रोथ के साथ हेल्दी रहेगा प्लांट

मशीन में तकिया सुखाने का ट्रिक

अगर आप तकिये की सफाई वॉशिंग मशीन में कर रहे हैं तो आप एक टेनिस बॉल लें और इन्हें साफ-सुथरे मोजे में रखकर लपेट लें. अब इसे वाशिंग मशीन के ड्रायर में डाल दें और फिर तकिये को डालें. फिर ड्रायर ऑन कर लें. ऐसा करने से तकिया बिलकुल फूला-फूला नजर आएगा.

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks