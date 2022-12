वाद-विवाद के दौरान ये 5 तरीके आपको बताएंगे कि आप अपना आपा कैसे कंट्रोल करें

हाइलाइट्स वाद-विवाद या बहस के बीच ऊंची आवाज में बात ना करें. किसी भी शांत और खुशहाल जगह के बारे में सोचने से मन शांत और रिलैक्स होता है. वाद विवाद के दौरान गुस्से में कोई प्रतिक्रिया ना दें, कुछ समय अकेले और शांत बैठकर सोचें.

Effective Ways to stay calm in an Argument : जीवन में कई ऐसी चीजें या घटनाएं घटती हैं, जो हमारी बनाई हुई योजनाओं से बिल्कुल अलग होती हैं, ऐसी स्थिति में मन परेशान होना, चिड़चिड़ा होना, गुस्सा आना आम हो सकता है. गुस्सा आने और मन परेशान होने के पीछे का कारण अधिकतर रिश्तों में निराशा हो सकता है. ऐसी स्थिति में कई लोग गुस्से में आकर अपना आपा खोने लगते हैं और अपने करीबी रिश्तो को भी खराब कर लेते हैं. किसी भी बातचीत और वाद विवाद के दौरान शांत रहकर एक दूसरे की बातें सुनना और समझना बेहद जरूरी होता है. क्योंकि व्यक्ति अक्सर गुस्से में की गई गलतियों पर हमेशा पछताता है. अगर आप भी अपने दोस्तों, परिवार वालों और पार्टनर के साथ किसी वाद विवाद या बहस के दौरान अपना आपा खोने लगते हैं, तो हम आपके लिए कुछ फायदेमंद उपाय लेकर आए हैं, आइए जानते हैं,



वाद विवाद के दौरान आपा खोने से ऐसे बचें :



माइंडफुल और सावधान रहें : बस्टल डॉट कॉम के अनुसार किसी भी वाद-विवाद या बहस के दौरान बोलते समय अपनी टोन के प्रति सावधान रहना बेहद जरूरी होता है. आप क्या कहते हैं, इससे ज्यादा जरूरी होता है कैसे और किस प्रकार कहा जाता है. इसीलिए किसी भी वाद-विवाद के बीच ऊंची आवाज में बात ना करें और अपने विचारों को शांति से बताने की कोशिश करें. ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति भी शांत रहता है.



थोड़ा समय लें : किसी भी वाद विवाद के दौरान यदि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो बिना कुछ बोले या प्रतिक्रिया किये कुछ समय के लिए अकेले बैठ जाएं या ताजी हवा में सांस लें. ऐसा करने से आप गुस्से के कारण व्यर्थ की समस्याओं से बच सकेंगे. कुछ देर बाद जब गुस्सा शांत हो जाएगा तब आप अपनी बात को सही प्रकार रख सकेंगे.

लंबी गहरी सांसे लें : लंबी गहरी सांस लेने से ब्लड प्रेशर नार्मल रहता है और स्ट्रेस भी कम होता है. किसी वाद विवाद के दौरान यदि आपा खोने लगते हैं, तो कुछ समय शांत होकर लंबी गहरी सांसे लेनी चाहिए. ऐसा करने से तनाव कम होता है और माइंड रिलैक्स महसूस करता है. इसीलिए किसी भी वाद विवाद के दौरान शांत रहने के लिए लंबी सांसे लेते रहें.

एक टी ब्रेक लें : सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार कैमोमाइल जैसी फायदेमंद चाय स्ट्रेस को कम कर मसल्स को रिलैक्स करने में सहायक होती है. ऐसे में किसी भी वाद विवाद के दौरान कुछ समय शांत रहने के लिए आप एक छोटा सा टी ब्रेक ले सकते हैं. इस समय में आप शांति से विचार करें और फिर बात आगे बढ़ाएं. अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए चाय में शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.



एक शांत और खुशहाल जगह के बारे में सोचें : कई एक्सपर्ट रिपोर्ट्स के अनुसार किसी शांत और खुशहाल जगह के बारे में सोचने से मन शांत और स्ट्रेस दूर होता है. इसीलिए वाद विवाद के दौरान आपा खोने से बचने के लिए कुछ देर शांत बैठकर अपनी पसंदीदा जगह जैसे कोई नदी, पहाड़ और आसमान या किसी खुशहाल समय के बारे में सोचें. ऐसा करने से मन शांत और स्थिर रहता है.

