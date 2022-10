अंडे खरीदें तो कुछ बातों का रखें ख्याल, इन आसान तरीकों से करें असली-नकली एग की पहचान

हाइलाइट्स अंडा खरीदते समय अंडे को शेक करके लेना ही बेहतर होता है. असली और नकली अंडे के पीले भाग में भी काफी अंतर होता है.

How to identify real and fake eggs: अंडे का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. पोषक तत्वों से भरपूर अंडो को प्रोटीन का बेस्ट सोर्स माना जाता है, जिसके चलते कई लोग डाइट में उबला अंडा या अंडे का ऑमलेट खाना पसंद करते हैं. हालांकि, मार्केट में नकली अंडे (Fake egg) भी आसानी से मिल जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी रोजाना अंडे को डाइट में शामिल करते हैं, तो नकली अंडे की पहचान करना आपके लिए जरूरी हो जाता है.

दरअसल, अंडे खाने के फायदों से सभी वाकिफ होते हैं मगर ज्यादातर लोगों को असली और नकली अंडे की पहचान नहीं होती है, जिसके चलते लोग अमूमन मार्केट से नकली अंडे खरीद लाते हैं, जिसे खाने के सेहत पर कई नुकसान देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं असली और नकली अंडे में अंतर के टिप्स, जिसकी मदद से आप अंडे की ओरिजनैलिटी का चुटकियों में पता लगा सकते हैं.

फायर टेस्ट करें

असली और नकली अंडे में फर्क जानने के लिए आप आग की मदद ले सकते हैं. दरअसल, नकली अंडे के छिलके प्लास्टिक के मैटेरियल से बनते हैं. ऐसे में अंडे को आंच दिखाने पर नकली अंडे में आग पकड़ सकती है. वहीं असली अंडे का छिलका आग के ऊपर रखने से काला पड़ जाता है. ऐसे में आप फायर टेस्ट ट्राई करके असली और नकली अंडे को आसानी से पहचान सकते हैं.

अंडे को शेक करें

आप अंडे को शेक करके भी असली और नकली अंडे की पहचान कर सकते हैं. इसके लिए अंडे को हाथ में लें और इसे जोर-जोर से शेक करें. ऐसे में नकली अंडे के अंदर से लिक्विड के हिलने की आवाज आने लगेगी. वहीं असली अंडे को हिलाने पर इसमें से कोई आवाज नहीं आती है. इसलिए अंडा खरीदते समय अंडे को शेक करके लेना ही बेहतर होता है.

यॉक चेक करें

असली और नकली अंडे के यॉक यानी पीले भाग में भी काफी अंतर देखने को मिलता है. बता दें कि असली अंडे को फोड़ने के बाद इसका पीला भाग नॉर्मल होता है.

वहीं, नकली अंडे के यॉक में सफेद रंग का फ्लूइड पदार्थ नजर आता है. ऐसे में अंडे को फोड़ने के बाद इसका यॉक चेक करना न भूलें और सफेद लिक्विड दिखने पर अंडे का सेवन करने से बचें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

