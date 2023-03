3 तरीकों से घर पर जमाएं दही, बाज़ार जैसा बनेगा थक्केदार, सेहत के लिए भी रहेगा हेल्दी

हाइलाइट्स दही को आप माइक्रोवेव ओवन में भी जमा सकते हैं. बची दही की मदद से आप सिंपल तरीके से दही जमाएं.

How To Make Curd At Home: गर्मी आ रही है. ऐसे में घर पर दही की खपत भी बढ़ेगी. दरअसल दही ना केवल स्‍वाद में अच्‍छा होता है, यह हमारी सेहत के लिए भी अच्‍छा होता है. प्रोबायोटिक गुणों से भरपूर दही में कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, फॉस्फोरस, विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यही नहीं, शोधों में तो यह भी कहा गया है कि दूध की तुलना में दही हमारी सेहत को अधिक फायदा पहुचाता है. तो आइए जानते हैं कि हम घर पर किस तरह अच्‍छा दही जमा सकते हैं.

जोरन से जमाएं दही- दही जमाने का ये सबसे पॉपुलर तरीका माना जाता है. इसके लिए आप थोड़ा सा दही(जोरन) एक कटोरी में रख लें. अब इसकी मदद से आप नया दही जमाएं. इसके लिए आप दूध को उबालें और ठंडा होने के लिए रख दें. जब ये गुनगुना हो जाए तो आप अलग रखे दही के कटोरे में थोड़ा सा ये दूध मिलाएं और धीरे धीरे कटोरे के सारे दही को दूध में मिला लें. बहुत अधिक भी ना मिलाएं. अब इसे ढंककर रातभर के लिए छोड़ दें. सारा दही सुबह तक जम जाएगा.

ओवन का करें प्रयोग- अगर आपके पास दही जमाने के लिए वक्‍त कम है तो आप माइक्रोवेव ओवन की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप एक माइक्रोवेव पॉट में एक दो चम्‍मच दही डालें और इसमें गुनगुना दूध मिलाकर डालें. अब अच्‍छी तरह से इसे मिलाकर माइक्रोवेव में रख दें. माइक्रोवेव को 180 डिग्री पर 2 मिनट के लिए प्रीहीट जरूर कर लें. अब स्विच ऑफ कर इसमें ये दही वाला बर्तन रखकर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें.

लार्च मिर्च का करें इस्तेमाल- आप लाल‍ मिर्च की मदद से भी दही जमा सकते हैं. हालांकि इसमें वक्‍त अधिक लगता है. इसक लिए आप पहले दूध को उबाल लें और उसमे सूखी 3 से 4 मिर्च डाल लें. अब इसे ढंककर छोड़ दें. रातभर में दूध दही जैसा बन जाएगा. हालांकि ये गाढ़ा नहीं होगा. अब इस दही का इस्‍तेमाल आप जोरन की तरह करें. यानी कि आप अब दूध गर्म करें, उसे थोड़ा ठंडा करें और अब उसमें ये जमा दही मिलाकर ढककर रात भर छोड़ दें. दही बढि़या जमेगा.

