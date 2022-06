पुरानी कॉफी बींस को फेंकने की जगह, इन 6 तरीकों से करें इस्तेमाल

Old Coffee Beans Different Uses: कॉफी के शौकीन लोग घरों में कॉफी बनाने के लिए महंगे और ताजा बींस खरीदकर लाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ बींस बिना यूज़ के ही बचे रह जाते हैं. बचे हुए बींस जैसे-जैसे पुराने होते जाते हैं उनकी खुशबू और स्‍वाद दोनों ही जाने लगती हैं.

ऐसे में इन्‍हें या तो लोग इन्हें फेंक देते हैं या ये महंगे बींस घर के किसी कोने में पड़े रहते हैं. इन्‍हें फेंकने से बेहतर है कि आप इनका अन्‍य इस्‍तेमाल सीख लें और बेहतर तरीके से इन्हें यूज करें. आज हम आपको बताते हैं कि आप पुराने पड़ें इन कॉफी बींस को बेकार समझकर फेकें नहीं, बल्कि इनका घर के अन्‍य काम में इस्‍तेमाल कर लें.

पुरानी कॉफी बीन्‍स का इस तरह करें इस्‍तेमाल

फर्टिलाइजर की तरह इस्‍तेमाल

अगर आप गार्डेनिंग के शौकीन हैं, तो ये पुरानी बींस आपके काफी काम आ सकती है. आप कॉफी बींस को पिस लें और इसे मिट्टी के साथ मिलाकर खाद की तरह इस्‍तेमाल करें. बता दें कि गुलाब के पौधों के लिए कॉफी बींस से तैयार फर्टिलाइजर काफी असरदार साबित होते हैं.

डेकोरेशन में करें इस्‍तेमाल

कॉफी बीन्स का यूज डेकोरेशन के लिए भी किया जा सकता है. आप इससे कई तरह के क्राफ्ट्स बना सकते हैं और घर को डेकोरेट कर सकते हैं. आप इनकी मदद से फोटोफ्रेम, कैंडल होल्डर, गिलास जैसी चीज़ें डेकोरेट कर घर में सजा सकते हैं.

कीट पतंगे को भगाने के लिए

अगर आपके घर में कीड़े-मकोड़े या मच्छर हो रहे हैं, तो आप इन्‍हें भगाने के लिए भी कॉफी बींस का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. दरअसल कॉफी की खुशबू काफी स्ट्रॉन्ग होती है. ऐसे में कॉफी बींस को ग्राइंड कर अगर आप इन्‍हें एक कटोरे में भर कर टेबल पर रखें, तो इसकी खुशबू से कीट पतंग नहीं आते.

बदबू करे दूर

घर की अगर सीलन, कचरे, नाले आदि की बदबू आती है, तो आप बदबू दूर करने के लिए कॉफी का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए कॉफी बीन्स को 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर उन्हें उन जगहों पर रखें जहां से बदबू आ रही है, समस्या दूर होगी.

सफाई के लिए

कॉफी ग्राउंड्स की मदद से आप बर्तनों की सफाई कर सकते हैं. अगर बर्तन जल गए हैं, तो आप थोड़ा सा कॉफी ग्राउंड्स करें और इससे बर्तनों को रगड़ें.

स्‍क्रबर की तरह

स्किन को अगर आप स्‍क्रब करना चाहते हैं, तो आप कॉफी को पीस लें और इसमें दही मिलाकर स्किन पर रगड़ें. डेडस्‍कीन आसानी से निकल जाएंगे.

